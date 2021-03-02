Украденное на «Байконуре» оборудование является собственностью Казахстана
По предварительным данным, пропавшее на космодроме оборудование давно не использовалось.
Фото, видео: ТАСС / Пушкарев Альберт; 5-tv.ru
Стало известно, что с космодрома «Байконур» похищено секретное оборудование. Пропали детали с драгоценными редкоземельными металлами с площадки, откуда стартовал единственный советский многоразовый корабль «Буран». Сумму ущерба еще предстоит оценить.
Сообщается, что пропавшее оборудование — устарело и давно не используется. Площадка, с которой совершена кража, законсервирована. Свой первый и единственный полет советский челнок совершил в конце 80-х. Тогда два витка вокруг Земли без экипажа стали настоящей сенсацией.
По словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, украденные с площадки № 110 детали являются собственностью Казахстана.
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