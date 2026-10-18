Второй случай за год: аллигатор насмерть растерзал рыбака во Флориде

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

В воде было несколько хищников, тело жертвы достали из воды только через два часа.

Сколько людей убили аллигаторы во Флориде в 2026 году

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ABC News: во Флориде зафиксировали вторую смерть из-за атаки аллигатора за год

Аллигатор напал на 71-летнего рыбака в американском штате Флорида, мужчина погиб. Этот случай стал второй трагической встречей человека с хищником с начала 2026 года. О происшествии сообщили журналисты ABC News.

Инцидент произошел вечером минувшей пятницы. Жертвой опасной рептилии стал Стивен Хэмилтон, который рыбачил на берегу озера Апопка примерно в 24 километрах от Орландо. На него напал аллигатор длиной около 3,5 метра.

Присутствие других хищников в воде осложнило спасательную операцию. Тело погибшего удалось извлечь примерно через два часа после нападения.

По данным местных властей, с 1948 года в штате Флорида в результате нападений аллигаторов погибли 34 человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что в поселке Дружная Горка Ленинградской области волк вышел к жилым домам и приблизился к людям с детьми и собаками. По словам очевидцев, раньше звери появлялись в основном возле леса, а теперь добрались до освещенного квартала.

Животное не напугали грозные крики людей. Позже волк погнался за женщиной, гулявшей с крупным псом. Ей удалось спастись, забежав в подъезд.

Также 5-tv.ru рассказывал о нападении медведя на пастуха в Барун-Хемчикском кожууне Тувы. Местный житель пас скот, когда подвергся атаке хищника. Мужчина получил травмы, но помощь ему оказали вовремя. Врачи обработали раны и отпустили пострадавшего домой. Спустя некоторое время опасного медведя нашли и ликвидировали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:04
«Рефлекс Павлова»: почему Зеленский после нагоняя от Трампа сбежал в Лондон
3:48
Буферная зона расширилась: подробности операции группировки «Север»
3:31
Цифровые компетенции: как развитие ИИ меняет спрос на навыки работников в России
3:26
Второй случай за год: аллигатор насмерть растерзал рыбака во Флориде
2:54
«Я полностью признал свою вину»: Иван Золо о своем задержании на шоу в Донецке
2:25
«Проехал через футбольный матч»: задержан устроивший наезд в США водитель

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
ВСУ размещали операторов дронов в жилых домах Доброполья
Стала известна причина смерти художницы Кати Белявской
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео