Цифровые компетенции: как развитие ИИ меняет спрос на навыки работников в России

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 25 0

Наиболее заметного влияния технологии ожидают в финансах, страховании, IT, маркетинге и логистике.

Как устроить на работу в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Развитие ИИ в России меняет спрос на навыки работников

Угроза увольнений из-за внедрения искусственного интеллекта в российской экономике пока остается низкой. Об этом РИА Новости сообщила доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

По ее оценке, сейчас важнее развивать массовую переподготовку и защищать работников от рисков, связанных с использованием новой технологии.

«В России происходит автоматизация части задач, растет потребность в формировании цифровых компетенций, происходит перераспределение спроса на профессиональные навыки между отраслями и профессиями», — пояснила Мирзабалаева.

Эксперт подчеркнула, что основные изменения не связаны с резким сокращением числа занятых. Развитие ИИ стимулирует переход сотрудников между отраслями и меняет требования к их подготовке.

Сильнее всего технология может повлиять на финансы и страхование, информационные технологии и связь, маркетинг, логистику и креативную индустрию. Медленнее, считает специалист, внедрение будет идти в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, здравоохранении, культуре, науке и образовании.

Одновременно будут расти требования к цифровой грамотности населения и потребность в специалистах по управлению данными.

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