Три типа энергии: какие знаки зодиака кармически связаны между собой?

В астрологическом круге есть три сектора, которые делят все знаки зодиака на группы по типу энергии: кардинальной, фиксированной или мутабельной.

Овны, Раки, Весы, Козероги — кардинальная энергия

Кардинальная энергия подразумевает существование огромного потенциала у представителей этих знаков зодиака. При этом каждый из них имеет свое предназначение, и в нем достигает совершенства.

Овны — прямолинейные, которым хорошо дается самовыражение. Но из-за того, что они выкладываются по полной, чтобы достичь цели, они часто устают. Им требуется помощь, чтобы восполнить энергию.

Раки — семейные люди, которые пойдут на все ради близких. Они мечтают о тихом гнездышке, так что все усилия будут прикладывать для обеспечения надежного тыла. В процессе они могут показать силу своих амбиций и независимости.

Весы — настоящие эстеты и прирожденные дипломаты. Налаживают контакты с любыми людьми, идеальны для работы в команде, умеют расположить к себе людей. Рядом с ними всегда будет много влиятельных друзей.

Козероги — нацеленные на карьеру и упрямые люди, готовые идти к поставленной цели крошечными шажками. Но они не умеют выложиться по полной, так что это движение вперед чаще всего занимает у них немало времени.

Тельцы, Львы, Скорпионы, Водолеи — фиксированная энергия

Астрологи считают, что такие люди могут месяцами и даже годами готовиться к решительному броску, копить энергию и силы. Это инертные, но очень энергичные люди, которые не готовы поступиться своими принципами.

Тельцы — делают все, чтобы заработать, накопить и приумножить богатства. Спокойные, тихие, но в сложной ситуации способные мгновенно собраться и выдать чудеса работоспособности.

Львы — короли астрологического круга не будут тратить времени на ерунду, для них важно проявить себя и показать всем свой талант. В процессе отлично обрастают связями и всегда имеют поддержку покровителей.

Скорпионы — идеальны в трансформации, своей или чужой. Они умеют резко изменить ситуацию или судьбу в свою пользу, причем максимально безболезненным способом. Их сравнивают с птицей Фениксом — они всегда умеют возродиться после неудач.

Водолеи — умеют придумать и реализовать интересные идеи. Им склонно систематическое мышление, они умеют продумывать все ходы наперед, так что не бросаются в омут сгоряча. Благодаря целеустремленности всегда получают в итоге награду.

Близнецы, Девы, Стрельцы, Рыбы — мутабельная энергия

Представители этого сектора зодиакального круга — настоящие хамелеоны, пишет ELLE. Они умеют из «ничего» сделать что-то прибыльное. Считается, что среди них особенно много богатых людей и предпринимателей с чутьем на выгодные проекты.

Близнецы — благодаря своей двойственности, подвижности и общительности всегда в курсе всего. Они умеют получить информацию отовсюду, являются отличными аналитиками и советчиками.

Девы — практичные, готовые продумать свою жизнь на много лет вперед и трудиться ради достижения цели. Они годами идут к цели, но зато их разборчивость всегда помогает выбрать правильное направление. Отлично адаптируются к сложностям.

Стрельцы — склонные к получению знаний люди. Они блестяще учатся, умеют сразу схватить главное и выбрать нужное среди массы предложенных вариантов. Прекрасные гуманитарии, они становятся идеальны в наставничестве, а при должном внимании — талантливыми управленцами.

Рыбы — тонкие психологи, обладающие отличной интуицией. Они всегда понимают эмоциональный настрой собеседника, умеют и позаботиться о нем, и использовать его состояние себе во благо. Им идеально удается найти проблему и помочь ее устранить, чтобы долгоиграющий проект наконец-то был завершен.

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