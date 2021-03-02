Астролог назвала самые удачные даты в марте 2021 года

От правильно выбранной даты зависит успех начинаний и благоприятный исход проблем, считает астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

По словам астролога, удача в делах будет обеспечена, если важные события будут запланированы на следующие даты — 3, 5, 6, 10, 11, 22, 23, 28 и 30 марта. Это время является наиболее благоприятными для решения текущих задач.

Если вы собираетесь открывать свой бизнес или запускать новый проект в первом месяце весны, обратите особое внимание на следующие даты — 16,17 и 18 марта. Именно в эти дни бизнес-идеям гарантировано процветание, а также успех ждет любые начинания в разных сферах деятельности.

Несмотря на множество удачных дней в марте, в этом месяце все же присутствует немало дат, в которые не рекомендуется принимать судьбоносные решения. По словам астролога, нужно быть предельно осторожными 7, 14, 15, 19, 26, 27 и 31 марта. На эти дни лучше запланировать выполнение рутинной работы.

Елена Егорова также отметила, что выбор места для отдыха на весенних каникулах может повлиять на его качество.

«Для того, чтобы ваше путешествие прошло великолепно без каких-либо проблем, чтобы оно было успешно и принесло дополнительную удачу, необходимо выбрать направление на юг и запад. Достаточно хорошо повлияет и юго-восток. Остальные направления могут притянуть к вам неурядицы и проблемы и создать дискомфорт во время поездки», — поделилась астролог.

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