Спортивный комментатор Юрий Розанов умер после продолжительной болезни
Журналист до последних дней продолжал работать, несмотря на тяжелое состояние.
Фото: Instagram @rozanov.iurii
Спортивный комментатор Юрий Розанов умер после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский.
«Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал комментатор МАТЧ ТВ в своем Twitter.
Российскому журналисту и обладателю премии ТЭФИ было 59 лет. Последние годы он боролся с раком. Юрий Розанов настраивал себя только на позитив. Заявлял, что «либо помрет, либо будет работать». Категорически отказывался уходить на заслуженный отдых и отдавал себя любимому делу до последнего. В октябре прошлого года он был удостоен приза «Сила в движении» на церемонии вручения национальной премии «Голос спорта».
Читайте также
80%
0.54 89.57
0.12
Нашли ошибку?