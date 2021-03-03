Спортивный комментатор Юрий Розанов умер после продолжительной болезни

Спортивный комментатор Юрий Розанов умер после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский.

«Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал комментатор МАТЧ ТВ в своем Twitter.

Российскому журналисту и обладателю премии ТЭФИ было 59 лет. Последние годы он боролся с раком. Юрий Розанов настраивал себя только на позитив. Заявлял, что «либо помрет, либо будет работать». Категорически отказывался уходить на заслуженный отдых и отдавал себя любимому делу до последнего. В октябре прошлого года он был удостоен приза «Сила в движении» на церемонии вручения национальной премии «Голос спорта».