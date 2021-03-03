«Он не мужчина»: звезда «Дома-2» Пенджиева о словах Быстрова про грудь Семенович

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 245

Экс-футболист сборной России недавно заявил, что нужно было отрезать певице грудь ради карьеры в фигурном катании.

Фото, видео: Instagram @bystrik34, @rima.pendgieva

Пышногрудая экс-участница «Дома-2» Рима Пенджиева резко осудила бывшего члена сборной РФ по футболу Владимира Быстрова за обидное, по ее мнению, высказывание об Анне Семенович. Он заявил, что певица должна была отрезать себе грудь, если хотела продолжать выступать в фигурном катании.

Пенджиева считает, что после таких слов спортсмен не может называться мужчиной.

«Человека, который оскорбляет женщину, не уважает ее, говорит неприятные вещи про внешность, проходится по ней, — я никогда не назову такого *** мужчиной. Потому что, если мужчина не умеет уважать женщину, он не мужчина», — резко заявила она.

Звезда реалити-шоу и сама известна пышными формами, и возмущению Пенджиевой не было предела.

«Этих придурков рожает женщина, выкармливает грудью. Он обязан уважать женский род. И проходится по женщине, по ее частям тела — это вообще низко и фу! Это не мужик, а ***, и этим все сказано. ***» — резюмировала она.

После высказывания Быстрова многие юзеры встали на сторону Анны Семенович. А сама экс-участница «Блестящих» уже заявила, что подаст в суд на экс-игрока команд «Спартак» и «Зенит» за оскорбления.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня мечтает плюнуть в лицо Быстрову за слова о Семенович.

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