«Все — с наперсток»: Боня мечтает плюнуть в лицо Быстрову за слова о Семенович

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Анастасия Шадская
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Экс-футболист сборной России недавно заявил, что певице стоило бы отрезать себе грудь ради карьеры в фигурном катании.

«Все — с наперсток»: Боня мечтает плюнуть в лицо Быстрову за слова о Семенович

Фото: Instagram @bystrik34

Телеведущая Виктория Боня готова при встрече плюнуть в лицо экс-футболисту сборной РФ Владимиру Быстрову за некорректное высказывание о певице Анне Семенович. Ранее тот заявил, что бывшей участнице «Блестящих» стоило бы отрезать себе грудь, если она хотела продолжать карьеру в фигурном катании.

«Мне мерзко такое слышать от публичного человека. Если бы он такое сказал про меня, то я бы встретила его и плюнула ему в лицо», — категорично заявила Боня в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Экс-участница «Дома-2» напомнила бывшему игроку «Спартака» и «Зенита», как именно настоящие мужчины должны общаться с женщинами.

«Я считаю, что очень мерзко, очень подло быть Быстровым сегодня! У Ани определенный диагноз, ее грудь растет, она ее уменьшает, а она все равно растет. Для нее это большая проблема! Она не спать, она жить не может так, как мы живем с вами, на все сто, — сказала Боня. — И такое говорить? И вообще, у женщин — не сиськи, дорогие мужчины, женщина имеет грудь, и у Анны Семенович — грудь!»

YouTube / Спорт-Экспресс

В ответ на слова Владимира Быстрова Анна Семенович и сама дерзко предложила ему «кое-что отрезать». Но Виктория Боня убеждена, что таких радикальных мер уже не требуется.

«У него нечего отрезать. Я думаю, что у него все там размером с наперсток и перепелиные… Ну, вы поняли», — закончила она разговор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович собирается подать суд на Быстрова за высказывание о ее груди.

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