«Очень подло»: сын Алибасова о том, почему Федосеева-Шукшина передумала разводиться

Пресненский районный суд столицы отменил решение о расторжении брака Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Сын продюсера группы «На-На» в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«По поводу развода. К сожалению, ничего не могли сделать с разводом, потому что адвокаты Лиды просто взяли и аннулировали вообще весь их иск. И, несмотря на то, что мы хотим развестись, нам теперь придется заново подавать собственный иск. Это очень подло, потому что мы уже подавали свой иск в прошлом году. Но пришла слезливая Лида и попросила сделать так, чтобы ее репутация и наследие Шукшина не были тронуты», — сказал сын продюсера группы «На-На».

Алибасов-младший пояснил, что его отец разрешил Федосеевой-Шукшиной подать свой иск. Он даже согласился сознаться в «измене» с массажисткой, которая на самом деле, по словам сына продюсера, является любовницей бывшего PR-директора Бари Алибасова Вадима Горжанкина.

«Но в итоге все оказалось гораздо хитрее, и Лида прекрасно понимала, что если папа вдруг скончается, а риски такие были в прошлом году, она получит 25% от наследства в любом случае», — отметил Бари Бариевич.

По мнению Алибасова-младшего, все семейство Шукшиных сейчас придерживается определенной стратегии, которая поможет Лидии Федосеевой-Шукшиной максимально долго оставаться законной супругой Алибасова-старшего.

«В итоге уже год бракоразводный процесс тянется, и в течение года папа чуть не умер уже три раза. Поэтому все, что сейчас делают Шукшины, под видом того, что любят, хотят видеть, это пытаются потянуть время для того, чтобы вероятность того, что папа умрет в браке с Лидой, сохранилась. Папе это категорически неинтересно», — сказал Бари Алибасов-младший.

Он добавил, что его родитель читает прессу и видит, что Лидия Федосеева-Шукшина говорит про него гадости. Поэтому у продюсера нет никакого желания общаться с женой. Алибасов-младший планирует вернуться в Калининград и вызвать для отца, который сейчас соблюдает постельный режим из-за травмы ноги, нотариуса, который поможет подать на развод.

Ранее 5-tv.ru писал, что бракоразводный процесс Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной все никак не закончится. В начале марта актриса подала апелляционную жалобу на свое же заявление о разводе с 73-летним продюсером. Что же ей движет? Любовь и желание не потерять своего единственного и неповторимого, или корысть? Сын Бари Алибасова Бари Бариевич поделился своим мнением на этот счет. Он считает, что Федосеева-Шукшина ждет смерти супруга ради наследства.