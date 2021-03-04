«Выдернули тело»: Барецкий рассказал о хищении останков Жанны Фриске

Останки Жанны Фриске были похищены из могилы еще в 2015 году, вскоре после погребения певицы. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщил шоумен Стас Барецкий. По его словам, историю вскрытия последнего пристанища артистки ему поведал знакомый, работающий на Николо-Архангельском кладбище.

«На четвертый или пятый день выдернули тело из могилы. Они пришли — тела нет, могила вскрыта. Чтоб не поднимать шумиху, они засыпали могилу», — рассказал Барецкий.

Родные певицы, вероятно, не в курсе этого вопиющего инцидента, заметил шоумен. По его словам, само расхищение могилы в России — не редкость, так как кладбища не имеют достаточной охраны.

«Видимо, не в курсе. Я не слышал, чтобы там происходили какие-то действия. В моей практике это не первый случай, когда приходят, выкапывают. У нас же кладбище — не банк, не МВД, оно не охраняется круглосуточно. Там ставят камеры, но это не проблема — ночью прийти, спокойно выкопать», — заметил Барецкий.

При этом он подчеркнул, что сомневаться в правдивости слов знакомого у него нет.

«Оснований ему не верить у меня нет. Мы, опытные работники кладбища, друг другу такие истории не рассказываем ради хохмы», — заключил шоумен.

Станислав Барецкий работал могильщиком в 80-90-е годы. Интерес к сфере ритуальных услуг с тех пор у него не пропал, сейчас музыкант вынашивает идею создания кладбища для звезд шоу-бизнеса. Ранее 5-tv.ru рассказывал, где он намерен обустроить последний приют для отечественных знаменитостей.

Жанна Фриске скончалась от рака в 2015 году. Певице было всего 40 лет. Ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Несмотря на то, что с момента смерти артистки прошло уже много лет, ее последнее пристанище продолжает притягивать фанатов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как могила Жанны Фриске превратилась в оккультное место.