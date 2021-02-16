«Самые незащищенные люди»: Барецкий намерен открыть кладбище для звезд в Мытищах

В Московской области может появиться кладбище для звезд шоу-бизнеса. С таким предложением выступил певец и по совместительству президент «Союза Профессиональных Ритуальных Агентов» НКО «СПРА» Стас Барецкий. О своем проекте он рассказал 5-tv.ru.

«Последняя новость с артистом (Олегом Валкманом — Прим. ред.) сериала „След“ меня добила. Человека негде было хоронить. Ну, и таких историй очень много. Поэтому накипело, и мы решили сделать такое кладбище», — поделился шоумен.

Инициатор сообщил, что у него есть во владении два гектара земли в Мытищинском районе, которую он и хотел бы использовать для погоста. Барецкий намерен обратиться с предложением в Государственную думу.

«Артисты, я считаю, у нас самые обиженные люди, незащищенные. Артисты — они в небе, а по земле плохо ходят, потому что быт, суета — им в этом смысле тяжело. Они уходят рано, и поэтому кончают жизнь в плохих условиях», — рассказал Барецкий.

На «звездном кладбище» он хочет сделать льготные условия для захоронения актеров — для их родственников будет предусмотрен кредит. Намерен Барецкий сделать и бесплатные места для тех знаменитостей, за которых будет совсем некому заплатить.

«Еще мы там хотим сделать концертную площадку, как бы это не смешно звучало. Я не вижу ничего смешного и циничного. Там будут устраиваться вечера памяти, может быть благотворительные концерты, благотворительные спектакли», — раскрыл подробности Станислав Валерьевич.

По его словам, идею уже поддержали некоторые деятели культуры — лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, народный артист России Иван Краско, а также концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова.

Ранее 5-tv.ru писал, что после кончины актера Олега Валкмана был организован сбор средств на его похороны, так как у артиста не было близких родственников.