Платье продано? Как прошел аукцион личных вещей Жанны Фриске

Состоялся аукцион Благотворительного Фонда «Жанна Фриске — Я рядом!», главным лотом которого стало знаменитое платье артистки. Именно в нем она появилась на церемонии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS в 2008 году, и этот образ запомнился поклонникам и стилистам. Отец певицы Владимир Фриске рассказал 5-tv.ru об итогах благотворительного вечера.

По его словам, главный гвоздь программы не достался никому. Знаменитый наряд артистки еще можно будет купить на онлайн-аукционе. Зато с молотка ушли многие другие вещи певицы.

«Нет, в зале никто не купил (платье — Прим. ред.). Передали в онлайн-аукцион. Там много вещей купили. Много было лотов. Будут еще концерты в других городах, будут аукционы в других городах», — заверил отец звезды.

За один вечер удалось собрать внушительную сумму, добавил Владимир Фриске. Ее будет достаточно для того, чтобы оплатить дорогостоящие операции для двух детишек.

«Первый такой аукцион. Все прошло удачно, мы очень довольны. Сегодня собрали на две операции большую сумму — надо было для двоих детей. Даже больше собрали, чем предполагалось», — порадовался Фриске.

Благотворительный фонд «Жанна Фриске — Я рядом!» помогает тяжелобольным детям. Он был создан в 2015 году после кончины певицы. При жизни ей присылали множество писем поклонники, и одно из таких посланий положило начало истории, которая потом вылилась в целый фонд помощи детям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие вещи Жанны Фриске никогда не будут выставлены на продажу.