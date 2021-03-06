Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 марта

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал, что общий фон недели с 8 по 14 марта 2021 года — позитивный и нежный. Энергетика этих дней будет располагать к творчеству и любви. Так что лучше отложить важные дела на потом и посвятить время близким.

Овен — гороскоп

Для Овнов неделя будет в основном благоприятной. Все способствует социальным инициативам, в том числе связанным с карьерой. Не бойтесь взять на себя большую ответственности на работе. В любовной сфере возможно некоторое напряжение, впрочем, не слишком серьезное.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя благоприятная. Особенно повезет в сфере любви и личных отношениях. Вас посетит романтическое настроение, которое поможет увидеть в окружающих красоту, а в отношениях — гармонию. А энергичное состояние поможет вам в делах.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя предстоит непростая. Прежде всего, дадут о себе знать сложности в личной жизни. Возможны ветреность или перепады настроения с вашей стороны, неудовлетворенность текущими отношениями и партнером. Также вам будет сложно выразить свою позицию, настоять на своем, не провоцируя конфликтов.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя очень благоприятная. Особый позитивный настрой в течение недели принесет вам приятные моменты. Это будет, во-первых, вера в себя и понимание, чего вы хотите. А, во-вторых, — любвеобильное, нежное, созерцательное настроение, помогающее налаживать мосты, создавать гармоничные отношения, наслаждаться общением с окружающими. Особая удача ожидает вас в любовной и романтической сфере.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов напряжение пошло на спад, но расслабляться еще пока рано. На предстоящей неделе возможны умеренные трудности в личных отношениях. Вам может быть непросто найти подход к противоположному полу и достичь компромисса в конфликтных ситуациях.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит очень напряженный период в личной жизни. Вам может быть сложно договариваться, захочется проявить себя через конфликт. А эмоциональная неудовлетворенность и перепады настроения дополнят картину. В целом лучше снизить количество общения и не проявлять излишнюю придирчивость или принципиальность.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя в целом благоприятная. Идут на спад, но еще продолжаются положительные тенденции: поддержка судьбы и окружающих, готовность к ответственности и серьезным договоренностям. Вместе с тем возможны небольшие сложности в личной жизни и эмоциональной сфере.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя положительная. Особо благоприятные эмоции и энергии помогут достичь гармонии чувств, что с вами случается довольно редко. Вас ждет одновременная поддержка Солнца и Венеры. Благодаря этому уверенность в себе и в то же время способность к компромиссу помогут достичь положительных изменений в любовной сфере. Воспользуйтесь энергиями этой недели, чтобы улучшить ваши отношения или завязать новые.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя будет непростая. Особые трудности обещает сфера личной жизни. Вам могут предъявлять обиды и претензии, хотя сами вы даже не заметите, что могли быть в чем-то виноваты. Эмоциональные перепады могут приводить к конфликтам и ссорам. Не стоит обострять ситуацию в этой сфере, избегайте обсуждений ситуации и выяснения отношений.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя положительная. Вам будет легко достичь гармонии и равновесия в личной сфере. Также вы будете способны к продуктивной работе, особенно в той ее части, где требуется дипломатичность и компромиссы. Кроме того, в эти дни заметно вырастут эффективность и трудоспособность.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя более-менее нейтральна. По-прежнему возможны интересные интеллектуальные находки. В личной жизни возможно умеренное напряжение. В остальном все довольно спокойно.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб наступил чудесный период рассвета чувств и развития отношений, пора любви и нежности. Также настанет время раскрыть в себе творческие способности и склонности. Воспользуйтесь этими приятными позитивными энергиями, чтобы улучшить отношения с окружающими. Также помечтайте о том, каким вы хотели бы видеть свой предстоящий год.

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