Мясников назвал неожиданный симптом онкологии у женщин

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Екатерина Бородина
Екатерина Бородина Журналист 1 029

Своевременно заметить «тревожный звоночек» можно при тщательном уходе за собой.

Мясников назвал неожиданный симптом онкологии у женщин

Фото: Depositphotos / vitanovski

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что обильных рост волос на лице и руках у женщины может быть симптомом онкологии или других не менее серьезных заболеваний. Своим экспертным мнением на этот счет специалист поделился в эфире авторской телепередачи «Доктор Мясников».

Женские «усики» и изобилие волос на руках может свидетельствовать о нарушении работы эндокринной системы. Создается дисбаланс гормонов, когда уровень тестостерона в крови женщины значительно повышается. При нормальных здоровых показателях, у среднестатистической женщины количество тестостерона в десять раз меньше, чем у мужчины, утверждает доктор.

Проблемы с гормонами, по словам специалиста, могут указывать на онкологию.

«Если вдруг у женщины вдруг начинают на лице расти волосы, она идет к косметологу, однако рост волос на лице и руках может быть симптомом опасного заболевания, такого как рак яичников и надпочечников. Но чаще всего это поликистоз яичников», — заявил Мясников.

Он добавил, что женщины с растительностью на лице чаще других страдают не только онкологическими заболеваниями, но и имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Это отдельная история, но в ней должен разобраться грамотный эндокринолог, или грамотный гинеколог, или грамотный врач общей практики. А просто пойти удалить — удалить-то легко, а что за этим стоит, надо знать», — предупредил женщин доктор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, люди с какой группой крови предрасположены к развитию онкологии.

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