Люди с какой группой крови предрасположены к развитию онкологии

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Анастасия Шадская
Анастасия Шадская Эксклюзив 21 137

Гематолог Юлия Ненашева пояснила, у каких людей риск заболеть раком выше, чем у других.

Фото, видео: Depositphotos / kerenby; 5-tv.ru

Некоторые люди больше других предрасположены к онкологии. Почему так происходит, доподлинно неизвестно. Но есть предположение, что склонность к раку возникает из-за группы крови.

Врач-гематолог Юлия Ненашева рассказала 5-tv.ru, возможно ли такое. Как оказалось, связь между группой крови и онкологией действительно может существовать. Таковы данные статистики.

«У пациентов со второй группой рак желудка встречается на 20% чаще, чем в общей популяции. У пациентов со второй и четвертой группой чаще встречается рак поджелудочной железы, — рассказала врач. — Пациенты с первой группой крови в принципе менее предрасположены к онкологии, в том числе это касается рака кожи, легких и яичников».

При этом никакой связи между группами крови и раком толстого кишечника или молочной железы пока выявлено не было.

Юлия Ненашева напомнила, что только 20% онкологического процесса связаны с генетической предрасположенностью. В остальных 80% случаях виноват образ жизни человека.

«Группу крови мы изменить не можем, а ликвидировать вредные привычки и следить за здоровьем — вполне», — резюмировала она.

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