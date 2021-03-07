«Занимайтесь любовью!» — астролог о том, как провести неделю с 8 по 14 марта

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 631

Алена Никольская напомнила, что вторая неделя весны пройдет под знаком Рыбы.

Фото, видео: Depositphotos / fredmantel; 5-tv.ru

Предстоящая неделя будет легкой и спокойной, наполненной весенними радостями и любовью. Астролог Алена Никольская в беседе с 5-tv.ru рассказала, как положение знака Рыбы будет влиять на все знаки зодиака с 8 по 14 марта.

Больше любви!

Неделя начинается с главного весеннего женского праздника — 8 марта. Он всегда ассоциируется с красотой и любовью. И в этом году, считает Алена Никольская, это действительно так.

«Очень много планет сейчас находится в знаке Рыб — и Солнце, и Нептун, и Венера. Все они говорят о том, что наши чувства и любовь в полном объеме могут сейчас обрести второе дыхание, — поведала астролог. — А еще можно встретить любимого человека, если его сейчас еще нет».

Также положение планет в Рыбах способствует радостному настроению. Если наполнить свои мысли позитивным содержанием, то и вокруг будет происходить только хорошее.

«Надо быть максимально прощающими и открытыми ко всему новому и волшебному», — добавила Никольская.

Время мечтать

11 марта Солнце соединится с Нептуном. Этот аспект — один из самых лучших в году. Время идеально подойдет для составления карты желаний, потому что Нептун отвечает за магию в нашей жизни.

«Если это сделать на этой неделе, то желания воплотятся в реальность максимально легко, просто и волшебно», — уверена Алена Никольская.

Хотя Солнце с Нептуном встретятся только в четверг 11 марта, начинать загадывать желания можно уже с понедельника — 8 марта.

«Аспект Солнца и Нептуна будет ощущаться всю неделю, а пика достигнет в четверг. А еще будет выражена богиня любви — планета Венера — она даст возможность реализовать все задуманное», — добавила эксперт по звездам.

Приход новой Луны

Новолуние выпадет на субботу 13 марта. Если в другие месяцы это время может быть напряженным, то в марте такого не случится. Новолуние будет легким и позитивным, волноваться из-за него не стоит.

«Занимайтесь любовью, встречайтесь, прощайте тех, на кого обижались, и тех, кто вас обидел, — сказала Алена Никольская. — И тогда в вашей жизни все будет хорошо — март для этого дает все необходимые возможности и условия».

Ранее 5-tv.ru писал, какие знаки зодиака встретят любовь 8 марта.

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