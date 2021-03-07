Какие знаки зодиака встретят любовь 8 марта?

Международный женский день — не только время для чествования представительниц женского пола. Это еще и возможность признаться в любви или услышать нежные слова в свой адрес. Астрологи полагают, что у пяти представителей зодиакального круга больше других есть шанс найти вторую половинку 8 марта.

Тельцы

Представители знака Тельцов с окончанием весны буквально настроены на любовь. Семейные проявят особое внимание ко своим вторым половинкам, а одинокие начнут искать себе возлюбленного. Звезды советуют осмотреться по сторонам — возможно, среди коллег или старых друзей есть человек, на котором остановится ваш взгляд.

Львы

Короли астрологической дюжины всегда окружены вниманием, так что не остаются без ухаживаний противоположного пола. Стоит поставить себе цель завести романтические отношения — и количества желающих стать парой Львов будет немало. Не нужно долго делать выбор, возможно, именно первый, на кого вы обратите внимание, и есть «тот самый» человек.

Скорпионы

Звезды сулят Скорпионам неплохой месяц — в течение марта им будет благоволить судьба. Касается это и сферы любовных отношений. Желание покончить с одиночеством наложится на атмосферу празднования 8 марта. Именно в этот день велика вероятность встретить удивительного человека, который сразу ответит взаимностью. В случае Скорпионов можно ожидать не только нежного, но и страстного романа.

Водолеи

Свободолюбивым Водолеям 8 марта поможет найти идеальную половинку. Доверьтесь своей интуиции и обратите внимание на тех, кого встретите в этот день. Один из них вполне может оказаться вашей родственной душой, пишет V-kosmose.com.

Рыбы

Рожденные под знаком Рыб порой слишком разборчивы. Имея идеал возлюбленного, они еще и не умеют правильно выражать свои чувства, поэтому часто упускают хороших людей и возможности. Но в день 8 марта решительность просто необходима. Признаться в любви первыми — именно этого ждут звезды от Рыб. В ответ можно рассчитывать на положительный ответ.

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