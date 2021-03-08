Little Big отказались от участия в отборе на «Евровидение-2021»
Музыкальный коллектив должен был представить Россию на конкурсе в 2020 году, но этому помешала пандемия.
Фото: Instagram @lissoff
Группа Little Big, выбранная Первым каналом представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, отказалась от участия в отборе 2021 года. Об этом лидер группы Илья Прусикин заявил в эфире Первого канала.
«Группа Little Big не будет принимать участие в отборе этого года», — сказал Прусикин.
Музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга должен был представлять Россию на конкурсе в 2020 году. Однако из-за пандемии он не состоялся. В этом году конкурс должен пройти в мае в Нидерландах.
Теперь на участие в «Евровидении-2021» от России претендуют Манижа, #2Маши и Therr Maitz.
Как сообщал 5-tv.ru, 8 марта Little Big выпустили новый клип Sex Machine. Он привел фанатов музыкального коллектива в замешательство.
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