Little Big отказались от участия в отборе на «Евровидение-2021»

Группа Little Big, выбранная Первым каналом представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, отказалась от участия в отборе 2021 года. Об этом лидер группы Илья Прусикин заявил в эфире Первого канала.

«Группа Little Big не будет принимать участие в отборе этого года», — сказал Прусикин.

Музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга должен был представлять Россию на конкурсе в 2020 году. Однако из-за пандемии он не состоялся. В этом году конкурс должен пройти в мае в Нидерландах.

Теперь на участие в «Евровидении-2021» от России претендуют Манижа, #2Маши и Therr Maitz.

Как сообщал 5-tv.ru, 8 марта Little Big выпустили новый клип Sex Machine. Он привел фанатов музыкального коллектива в замешательство.