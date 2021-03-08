Little Big выпустили новый клип Sex Machine и запутали фанатов

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Егор Измалкин
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Поклонники рейв-группы уличили музыкантов в плагиате.

Little Big выпустили новый клип Sex Machine и запутали фанатов

Фото: Instagram @sonyatayurskaya

Тема:
Little Big

Группа Little Big опубликовала новые трек и клип в ночь на 8 марта. Они получили название Sex Machine.

Лирический герой поет о том, что он является секс-машиной и требует бензина для заправки. Ролик на песню собрал почти 500 тысяч просмотров на момент публикации материала. В клипе почти нет сюжета — участники группы просто танцуют, однако в конце стирают память «пухляшу», и он отправляется в другой клип Little Big — на песню Uno.

В соцсетях обратили внимание, что эта песня очень похожа на другую популярную композицию группы Beep Beep I'm a Sheep, танцы в клипе — на хореографию MC Hamer, а также не поняли, зачем «пухляшу» стерли память.

«Это пародия или плагиат? Полное дно. Когда казалось бы катиться больше некуда»;

«Последние треки — это ужас. Раньше музыку можно было слушать постоянно на репите, а сейчас какой-то сюр»;

«Походу Таюрская посмотрела клип MC Hammerа и песню написала. А Ильич не вывозит быть лидером группы»;

«Ничего непонятно», — написали фанаты в комментариях.

Члены группы пока никак не прокомментировал обвинения в плагиате и сюжет видео.

Ранее 5-tv.ru писал, что Little Big примет участие в отборе на «Евровидение — 2021».

Тема:
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