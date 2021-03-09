Ушла из жизни народная артистка России Татьяна Иванова

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Алиса Маркова
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Известная актриса, сыгравшая более чем в сотне спектаклей, скончалась 7 марта в возрасте 73 лет.

Ушла из жизни народная артистка России Татьяна Иванова

Фото: Instagram @volkovteatr

Ушла из жизни народная артистка России Татьяна Иванова. Сыгравшая более чем в сотне спектаклей актриса скончалась в воскресенье, 7 марта, в возрасте 73 лет. Известием о трагедии на своей странице в Instagram поделился губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он выразил соболезнования близким покойной артистки, отметив, что Иванова была невероятно любима зрителями, так как по-настоящему вживалась в каждую свою роль.

«Не стало Ивановой Татьяны Борисовны, актрисы Волковского театра, народной артистки России. До последних дней Татьяна Иванова работала в театре, была полна творческих планов. Ей было только 73 года. Помню, как в 2019 году мы вместе отстаивали Волковский театр, как глубоко ее трогала судьба Первого русского. Светлая память настоящему человеку, прекрасной женщине и актрисе», — написал Дмитрий Миронов.

Татьяна Иванова с 1971 года служила в Театре имени Федора Волкова, поступив туда по окончании Ярославского театрального училища. На ее счету более ста ролей в разных постановках, среди которых: «Власть тьмы», «Лес», «Вье Карре», «Последний срок» и многих других. В последнее время актриса готовилась к главной роли в спектакле «На краю земли», премьера была назначена на 27 марта. К слову, в феврале 2021-го состоялся бенефис, посвященный 50-летию ее сценической деятельности.

Причина смерти артистки пока не сообщаются. Известно, что похороны Татьяны Ивановой состояться в четверг, 10 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер всемирно известный советский пианист Дмитрий Башкиров. Музыкант скончался на 90-м году жизни.

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