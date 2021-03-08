Умер всемирно известный советский пианист Дмитрий Башкиров
Музыкант скончался на 90-м году жизни.
Фото: ТАСС / Яковлев Александр
Всемирно известный советский пианист и педагог Дмитрий Башкиров увер в возрасте 89 лет. Об этом сообщила президент Музыкальной школы имени Королевы Софии Паломе Ошеа.
Причина смерти музыканта пока не названа. Информация о дате и месте прощания будет обнародована позднее.
Дмитрий Башкиров — знаменательная фигура в культурной жизни СССР и современной России. Он участвовал в различных музыкальных ансамблях и давал сольные концерты. Игру пианиста отличал чистый звук и богатство красок. В 1990 году получил звание Народного артиста РСФСР.
В 2012 году Дмитрий Александрович прекратил выступать на сцене и посвятил себя только преподаванию. Так, Башкиров более 25 лет работал в Московской консерватории. Возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде.
Читайте также
73%
0.64 88.93
-0.01
Нашли ошибку?