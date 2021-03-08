Умер всемирно известный советский пианист Дмитрий Башкиров

Всемирно известный советский пианист и педагог Дмитрий Башкиров увер в возрасте 89 лет. Об этом сообщила президент Музыкальной школы имени Королевы Софии Паломе Ошеа.

Причина смерти музыканта пока не названа. Информация о дате и месте прощания будет обнародована позднее.

Дмитрий Башкиров — знаменательная фигура в культурной жизни СССР и современной России. Он участвовал в различных музыкальных ансамблях и давал сольные концерты. Игру пианиста отличал чистый звук и богатство красок. В 1990 году получил звание Народного артиста РСФСР.

В 2012 году Дмитрий Александрович прекратил выступать на сцене и посвятил себя только преподаванию. Так, Башкиров более 25 лет работал в Московской консерватории. Возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде.