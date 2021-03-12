«Очень тяжело»: жена Михалкова попросила прощения у умершего модельера Арнгольдта

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Анна Васильева
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Когда-то петербургский дизайнер помогал супруге режиссера создавать фонд «Русский силуэт».

«Очень тяжело»: жена Михалкова попросила прощения у умершего модельера Арнгольдта

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Супруга актера и режиссера Никиты Михалкова Татьяна опубликовала на своей странице в Facebook снимки с умершим петербургским модельером Александром Арнгольдтом. Информация о том, что дизайнера не стало, появилась в сети накануне.

Татьяна Михалкова, жизнь которой очень плотно связана с модой, сопроводила фото с дизайнером теплыми словами.

«Очень тяжело! Скончался дизайнер Александр Арнгольдт. Удивительный, талантливый художник и редкой доброты человек!!!» — написала Михалкова.

Она попросила прощения у Арнгольдта за то, что ее семья и коллеги не давали ему достаточного количества любви и тепла. Михалкова добавила, что ее дети дружили с модельером, а «удивительной красоты платье», которое Александр подарил младшей дочери режиссера, до сих пор висит в семейном шкафу.

«Мы бесконечно тебе благодарны, потому что ты был активным участником создания „Русского Силуэта“ еще в девяностые, мы делали показ твоей коллекций, ты участвовал в съемках календаря, был членом жюри на финалах!!! Очень тяжело говорить, прости, если мы не смогли тебе додать тепла и внимания. Мы в Москве, ты в Петербурге», — добавила Татьяна Михалкова.

Александр Арнгольдт родился в Северной столице. В 1990 году он начал учиться в школе моды и костюма Modesshule в Дюссельдорфе. И уже в 1992 году Арногольдт занял пост стилиста в Alberta Feretti. Свою первую коллекцию модельер представил публике в 1993 году в Пекине. Показы Alexandre Arngoldt проходили в Метрополитен-опера в Нью-Йорке, музее современного искусства в Мюнхене.

Ранее 5-tv.ru писал, что композитор фильма «Гардемарины, вперед!» умер на 87-м году жизни.

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