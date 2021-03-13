Мелодия судьбы: творческий путь и главные хиты Стахана Рахимова

Народный артист РФ узбекистанского происхождения Стахан Рахимов был известен благодаря дуэту с певицей Аллой Иошпе, на которой он был женат. Однако музыкальная деятельность артиста не ограничивалась совместными выступлениями с супругой, более того, свою эстрадную карьеру он начал еще задолго до встречи с любовью всей своей жизни.

Первое серьезное выступление Рахимова произошло во время Всемирного фестиваля молодежи в 1957 году. На творческом форуме артист представлял свою малую родину — Узбекистан.

Затем был конкурс самодеятельности между столичными вузами, где певец познакомился с женщиной, изменившей всю его жизнь — Аллой Иошпе. Тогда в 1960 году певческий талант обоих был так высок, что судьи не смогли выбрать лучшего из них, и разделили первое место на двоих. С тех пор образовался творческий дуэт Иошпе-Рахимов, который вскоре прогремел на весь Советский Союз.

Одно из первых выступлений на телевидении состоялось у пары в 1968 году. Они исполнили песню «Ночка луговая», которая сразу же стала хитом.

Позднее, уже в 70-х известный театральный режиссер Леонид Варпаховский составил индивидуальную сценическую программу для артистов. В ней были предусмотрены как сольные, так и дуэтные номера.

В репертуаре Стахана Рахимова было множество песен, среди которых самыми популярными стали «Алеша», «Неприметная красота», «Разговор с судьбой» и «Молитва». На данный момент осталось очень мало аудио и видеозаписей с выступлений звездного дуэта. Большая часть их музыкального наследия была уничтожена в период опалы, под которую артисты попали из-за попытки покинуть Советский Союз для лечения Аллы Иошпе.

Народный артист РФ Стахан Рахимов скончался 12 марта 2021 года через 40 дней после кончины своей горячо любимой супруги, не выдержав утраты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал невероятную историю любви между певицей Аллой Иошпе и Стаханом Рахимовым.