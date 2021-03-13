И в горе, и в радости: история любви Стахана Рахимова длиною в жизнь

Народного артиста России Стахана Рахимова не стало 12 марта 2021 года. Эстрадный певец скончался через 40 дней после смерти своей супруги певицы Аллы Иошпе. Они не только пронесли свою любовь через всю жизнь, но и создали один из самых ярких и прекрасных музыкальных дуэтов. Даже смерть не смогла надолго разлучить их.

Талант по наследству

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Первые выступления на большой сцене состоялись у Стахана совсем в юном возрасте — ему только исполнилось пять. Мать будущего народного артиста Шаходат Рахимова была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы, где исполняла множество главных ролей.

Однажды, во время одного из спектаклей матери, Рахимов увидел, как ее «убивают». Не выдержав такой сцены, мальчик выбежал из-за кулис на подмостки, крича «мама!», чем обеспечил феноменальный успех постановки в тот день. Этот случай определил любовь к сцене и аплодисментам.

Вместе с матерью будущий артист переехал в Москву, куда Шаходат отправили на курсы по повышению квалификации. В столице он окончил школу и поступил в энергетический университет. Во время учебы Рахимов часто выступал на студенческой сцене родного вуза.

Песня длиною в жизнь

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Любовь всей своей жизни — Аллу Иошпе, артист встретил во время финала конкурса творческой самодеятельности между университетами столицы. Артистов, выступавших в качестве соперников, сблизило то, что судьи решили разделить первую премию на них обоих. Стахан Рахимов был так поражен вокальными данными солистки эстрадного оркестра МГУ, что предложил ей вступить в творческий союз, который впоследствии перерос в серьезные отношения. Вспыхнувшей страсти не помешало даже то, что оба артиста уже были женаты, а у 20-летней Иошпе даже родилась дочка.

«Понимаете, бывают такие вещи, которые объяснить невозможно. Когда мы встретились и начали петь вместе, то все, что было вокруг нас, просто не имело значения. Мы просто никого не видели. Мы даже получали записку от слушателей, в которой было написано: «Вы поете так, будто зрительный зал вам мешает», — рассказывал Рахимов.

Предложение руки и сердца артист сделал в кинотеатре, прямо во время сеанса фильма про любовь. Сама церемония бракосочетания была скромной — присутствовали только самые близкие. Главным блюдом на свадьбе был плов.

В 1963 году пара образовала яркий сценический дуэт, выступления которого пользовались огромной популярностью не только в Советском союзе, но и за рубежом. Первую сольную программу для артистов разработал известный театральный режиссер Леонид Варпаховский.

Обычно выступления музыкантов начинались с сольной партии Рахимова, который знакомил зрителей с узбекской музыкой, исполняя песни Гамзатова, Колмановского, Экимяна и многих других. Затем огни софитов направлялись на Иошпе, в сольном репертуаре которой были трогательные композиции о любви. После этого голоса артистов сливались в дуэте.

«Мы не можем не петь вместе. Мы не можем не жить вместе. Это исключено», — говорил об этом союзе сам Стахан Рахимов.

И в горе, и в радости

Globallookpress/ Anatoly Lomohov

Горячо любимая супруга Рахимова Алла Иошпе не отличалась крепким здоровьем с детства, проблемы с самочувствием певицы только ухудшались с возрастом. В начале 70-х здоровье Иошпе пришло в такое плачевное состояние, что советская медицина ничем не могла ей помочь. Оставалась только одна надежда — лечение в Израиле. Официального разрешения на поездку супругам не давали, поэтому они решили выехать из СССР при помощи репатриации, так как в родословной Иошпе были евреи.

Однако советские власти не только не разрешили им уехать, но в качестве наказания за попытку «побега» запретили Иошпе и Стаханову выступать. Пережить вынужденное прекращение выступлений было нелегко как морально, так и финансово. Но даже в такой переломный момент справиться с жизненными трудностями супругам помогла их большая любовь, а еще поклонники, которые приносили еду артистам и поддерживали их, как могли.

Через некоторое время звездная пара придумала решение проблемы — они стали организовывать квартирники под названием «Музыка в отказе», которые проходили в доме артистов еженедельно по субботам. У мероприятия даже существовала собственная эмблема — Иошпе и Стаханов нашли картину одного запрещенного художника, на которой были изображены две птицы — их клювы были закрыты амбарными замками.

Благодаря влиянию Иосифа Кобзона уже в 80-х дуэт Иошпе-Рахимов вернулся к любимым поклонникам. Начинали выступать осторожно — сначала организовывали концерты в небольших райцентрах, а затем уже вернулись на большую сцену.

Уже в 2004 году артисты организовали концерт «Песня длиною в жизнь», которы 40-летний юбилей сценической деятельности. В 2008 году Стахан Рахимов получил сразу две награды Ордена Дружбы — в России и Узбекистане.

Супруги так и не смогли отпраздновать 60-летие свадьбы. Певица Алла Иошпе неожиданно скончалась 30 января в Москве на 84-м году жизни. Смерть любимой жены подкосила Стахана Рахимова, он ушел из жизни спустя 40 дней после кончины возлюбленной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о твердом характере и нелегкой судьбе эстрадной певицы Аллы Иошпе.