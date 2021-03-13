Видео: гроб с телом Людмилы Лядовой вынесли из Новодевичьего монастыря

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Людмилой Лядовой завершилась в Москве. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с выносом гроба с ее телом из Новодевичьего монастыря.

На кадрах видно, как несколько мужчин несут гроб на плечах. Перед ними идет человек с портретом певицы в руках. Вскоре вслед за ними начинают идти люди, которые присутствовали на церемонии прощания.

Людмила Лядова умерла в московской больнице 10 марта на 96-м году жизни. Меньше чем за две недели до этого, 27 февраля, ее госпитализировали с COVID-19. Врачи диагностировали у композитора 75% поражение легких.

Отпевание и церемония прощания с народной артисткой РСФСР прошли 13 марта в московском Новодевичьем монастыре. Людмилу Лядову похоронят на Кунцевском кладбище.

Пять мужей, одна любовь: как сложилась судьба Людмилы Лядовой

Как сообщал 5-tv.ru, проститься с певицей пришла заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева. Она рассказала, что Людмила Алексеевна была для нее «абсолютной хулиганкой». Композитор практически не видела к концу жизни, поэтому была вынуждена играть наощупь. Однако это не мешало ей создавать прекрасные романсы.