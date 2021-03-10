Пять мужей, одна любовь: как сложилась судьба Людмилы Лядовой

Народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой не стало 27 февраля. 95-летняя звезда скончалась в результате осложнений коронавирусной инфекции. Отечественному зрителю певица и пианистка навсегда запомниться веселой, безмерно талантливой и жизнерадостной. Но так ли легка была ее судьба?

«Я была натурой увлекающейся и влюбчивой. Может быть, поэтому в личной жизни мне чаще всего не везло. Но даже разочарование давало огромный импульс для творчества!» — Людмила Лядова.

Спасибо родителям!

У маленькой Милы не было шансов остаться незамеченной. Ведь родилась она в необычайно музыкальной и талантливой семье: мама, Юлия Петровна, — хормейстер, папа, Алексей Иванович, — солист Свердловского оперного театра и скрипач.

С ранних лет они прививали дочке любовь к фортепиано, замечая, что у той феноменальная память и очень развитый слух. В дом Лядовых сначала приходила приглашенная учительница, затем девочку отдали в музыкальную школу на курс к известному свердловскому педагогу Ванде Антоновне Бернгард-Тшаска (ученице и, впоследствии, ассистентке немецкого пианиста Бернхарда Ставенхагена).

В десять лет Людмила, несмотря на жесткую конкуренцию, поступила на детское отделение Свердловской консерватории. Так и начался ее путь к большой сцене.

ТАСС

Творческий путь

Талантом Лядовой восхищались все: С 11 лет школьница играла наисложнейшие классические произведения, выступала на творческих вечерах, участвовала во всевозможных конкурсах и фестивалях. Жила искусством!

Первой своей большой победой артистка считала выступление с оркестром под управлением Марка Павермана в Свердловской филармонии: зрители упивались концертом Мендельсона в ее исполнении. Спустя год в том же составе Мила играла Первый концерт Чайковского, композиции Листа и Рахманинова.

По окончании музыкальной школы, Лядову зачислили в Свердловскую консерваторию на курс фортепиано. Параллельно с учебой восходящая звезда ездила в госпитали и давала концерты для раненных в ходе Великой Отечественной войны. Во время одного из таких выступлений Людмила познакомилась с певицей Ниной Пантелеевой. Эта встреча окажется судьбоносной: вплоть до 1951 года звезды будут выступать вдвоем.

«После того, как наш дуэт развалился, я стала выступать одна за роялем: и со своими песнями, и с чужими. Мое счастье, что я не только пою, но и играю, и сочиняю — никому кланяться не надо», — вспоминала Людмила.

Соцсети

В том же 1951 году пианистку примут в Союз композиторов СССР. На ее счету не только песни, но и оперы и даже вокально-инструментальные поэмы. На музыку Лядовой ставились и балетные номера. В частности, «Слепая девушка», «Испанский танец», «Негритянские куклы». Исполняли хиты такие звезды, как Эдуард Хиль, Леонид Утесов, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Людмила Зыкина и другие.

За особые заслуги перед Отечеством, пианистка и певица удостоилась премии Ленинского комсомола, стала лауреатом Государственных премий СССР и РСФСР.

Пять мужей и…

Людмила Лядова безумно любила свою работу. Вполне возможно, именно поэтому она не смогла построить долгосрочных отношений. Всего у артистки было пять мужей. Аккомпаниатор в цыганском ансамбле Василий Коржов, танцовщик балета Юрий Кузнецов, инженер Кирилл Головин, певец Игорь Сластенко — никто из них не смог примириться с жетским графиком супруги и рано или поздно подавал на развод.

Свое счастье Лядова нашла лишь с известным саксофонистом Александром Кудряшовым. Несмотря на то, что мужчина младше артистки почти на 17 лет, это не стало препятствием для создания крепкой и дружной семьи.

«Когда мы познакомились с Сашей, он играл на саксофоне в эстрадном оркестре. Это был тихий, скромный молодой человек. Когда Саша первый раз пригласил меня на свидание, я подумала: ладно, встречусь разок-другой, но замуж ни за что. Во-первых, он младше меня, во-вторых, сколько же можно! И вот ведь как сложилась жизнь! Именно в Саше я обрела то, что искала всю жизнь. Он мне теперь дороже всех, потому что он мой родной человек», — признавалась пианистка в разговоре с Classicalmusicnews.ru.

ТАСС / Сысоев Григорий

Удивительно, но никому из дорогих мужчин Людмила Лядова так и не родила ребенка. О причинах этого звезда говорить не хотела. Есть предположение, что у артистки просто не было времени на мирские заботы. Ведь ее сердце всегда принадлежало профессии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что незадолго до смерти у Людмилы Лядовой выявили 70-процентное поражение легких.