Заслуженный артист РФ Леонид Агутин рассказал, как у него случился конфликт с одним из основоположников русского рока Александром Градским во время одного из эфиров шоу «Голос». Яблоком раздора между мэтрами стал вопрос вокальных данных и качества исполнения песни Уитни Хьюстон одной из участниц проекта, Полиной Зизак. Своей историей артист поделился с Галиной Юзефович в гостях ее программы на YouTube.

По словам 52-летнего артиста, он высказал к девушке всего одну претензию по поводу дыхания. И даже не сильно критиковал ее номер. Однако столкнулся с очень вспыльчивой реакцией Градского. Правда, его коллега оказался отходчив.

«И вдруг Борисыч так разозлился! И говорит: „Вот если бы вы попробовали спеть Уитни Хьюстон, как Полина Зизак, то люди увидели бы, какие вы звезды на самом деле!“. Мол, какие вы нахрен певцы. Я не стал продолжать эту бучу в прямом эфире. В конце концов, в чем-то он прав. Дней пять с ним не разговаривал. А потом он пришел на мировую», — поделился Агутин.

Выслушав Градского, певец, однако, заметил ему в ответ, что спеть Уитни Хьюстон или даже просто как эта участница шоу не смог бы ни он сам, ни другие известные музыканты — Пол Маккартни или Эрик Клептон. Тем не менее их слушают миллиарды поклонников во всем мире, заметил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Леонида Агутина осудили за роскошный отдых в Майями.