«Борисыч так разозлился!» — Агутин о ссоре с Градским на шоу «Голос»

|
Алина Потёмкина
1 251

По словам певца, они даже не разговаривали после инцидента пять дней.

«Борисыч так разозлился!» — Агутин о ссоре с Градским на шоу «Голос»

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин рассказал, как у него случился конфликт с одним из основоположников русского рока Александром Градским во время одного из эфиров шоу «Голос». Яблоком раздора между мэтрами стал вопрос вокальных данных и качества исполнения песни Уитни Хьюстон одной из участниц проекта, Полиной Зизак. Своей историей артист поделился с Галиной Юзефович в гостях ее программы на YouTube.

По словам 52-летнего артиста, он высказал к девушке всего одну претензию по поводу дыхания. И даже не сильно критиковал ее номер. Однако столкнулся с очень вспыльчивой реакцией Градского. Правда, его коллега оказался отходчив.

«И вдруг Борисыч так разозлился! И говорит: „Вот если бы вы попробовали спеть Уитни Хьюстон, как Полина Зизак, то люди увидели бы, какие вы звезды на самом деле!“. Мол, какие вы нахрен певцы. Я не стал продолжать эту бучу в прямом эфире. В конце концов, в чем-то он прав. Дней пять с ним не разговаривал. А потом он пришел на мировую», — поделился Агутин.

Выслушав Градского, певец, однако, заметил ему в ответ, что спеть Уитни Хьюстон или даже просто как эта участница шоу не смог бы ни он сам, ни другие известные музыканты — Пол Маккартни или Эрик Клептон. Тем не менее их слушают миллиарды поклонников во всем мире, заметил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Леонида Агутина осудили за роскошный отдых в Майями.

Читайте также

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.51
0.01 87.80
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:02
«Потепление неизбежно»: в Гидрометцентре рассказали о риске исчезновения зимы
11:49
«Это закономерно»: священник об умерших друг за другом Иошпе и Рахимове
11:36
Ольга Бузова заставила Алексея Воробъева снимать штаны одним взглядом — видео
11:25
Видео: два грузовика расплющили легковушку под Челябинском
11:14
Свела меня с ума! — Какие женщины нравятся всем без исключения мужчинам?
11:07
«Мам, пап, не падайте в обморок»: Тодоренко выложила в сеть фото с голой грудью

Сейчас читают

Свела меня с ума! — Какие женщины нравятся всем без исключения мужчинам?
«Бухаешь?»: Шатунов признался в пристрастии к алкоголю
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака
«Очень тяжело»: жена Михалкова попросила прощения у умершего модельера Арнгольдта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака