Известный журналист Отар Кушанашвили окончательно порвал узы дружбы с российским певцом Леонидом Агутиным. Телеведущий публично осудил музыканта за дорогостоящий отдых в Майями в эфире авторской программы «Каково?!».

По словам Кушанашвили, Агутин снял частный самолет, стоимость аренды которого может варьироваться от 70 до 170 тысяч долларов. Еще 12 тысяч долларов в сутки музыкант тратит на оплату шикарных шестикомнатных апартаментов с тремя джакузи.

«Ты же голодал! Ты говорил, что концы с концами не можешь свести. Теперь стоишь, красивый, в шортах в Майами», — язвительно прокомментировал отдых Агутина журналист.

Конфликт между бывшими друзьями разгорелся того, как Кушанашвили опубликовал на YouTube ролик, в котором раскрыл многомиллионные заработки российских звезд в период пандемии. В частности, Отар озвучил и доход Леонида Агутина. Музыкант ответил ему гневным постом в Instagram, где не скупился на брань в адрес журналиста. Артист отметил, что из-за пандемии не мог найти деньги на зарплаты своему коллективу, а также был вынужден урезать собственные расходы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где и как провел День всех влюбленных музыкант Леонид Агутин.