Как быть, если нет сил простить ближнего в Прощеное воскресенье?

Прощеное воскресенье в этом году выпало на 14 марта — это последний день перед Великим постом, который продлится до главного православного праздника — Пасхи. В ходе многодневного говения верующие стремятся очистить от скверны тело и разум, поэтому до поста стараются отпустить старые обиды, а также получить прощение от родных и близких. Но как правильно просить прощения и что делать, если простить человека нет сил?

Как правильно просить прощения? — ответ священнослужителя

В Прощеное воскресенье принято признавать прегрешения перед всеми, кого знаешь. Считается, что каждый человек в разной степени виноват перед каждым своим знакомым. Важно не только попросить прощения, но и пообещать не повторять дурных поступков, а потом следовать данному слову. В этот день, полагают верующие, нужно отпустить денежные долги тем, кто по объективным причинам не может по ним рассчитаться.

При извинении необязательно формулировать конкретный проступок, не нужны и особые слова. Главное — искренне желать примирения с оппонентом, очищения совести перед Великим постом и оставаться дальше верным православным истинам. Тот, у кого просят прощения, тоже должен проявить снисхождение — носить в сердце обиду тяжело, и это разрушает душу. Кроме того, простить можно, даже когда об этом не просят, уверен священник, председатель Информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков.

Что делать, если нет сил простить? — ответ психолога

Говорить о прощении гораздо легче, чем на самом деле преодолевать свои негативные установки. Порой трудно признать свою ошибку или забыть причиненное тебе злодеяние. Но сделать это необходимо вне зависимости от настроя собеседника: даже если он просит прощения «для галочки», нужно постараться оставить боль в прошлом. Суть этого процесса не в соблюдении ритуала, а в осознанной и очень серьезной работе над собой. Для нее нужны силы, и почерпнуть их можно у настоятеля храма, наставника, психолога, если самостоятельно не получается.

Важно оставить мысль, что извиняться — значит, унижаться. Наоборот, это поступок достойного человека, который стремится быть лучше для себя и других. В глобальном масштабе именно это и есть борьба со злом. Просить прощения «на всякий случай» не стоит вообще, так как такие просьбы лишь отдаляют от цели. Если для человека эти слова ничего не значат, ему также требуется помощь в осознании своих поступков и жизненных ориентиров, передает слова психолога и психотерапевта Ирины Макаровой ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о празднике Авдотьи Весновки, который совпал с Прощеным воскресением, и разбирался, что можно, и что нельзя делать, согласно православным традициям, 14 марта 2021 года.