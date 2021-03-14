Прощеное воскресенье или Авдотья Весновка: что можно и нельзя делать 14 марта

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Алиса Старжевская
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На Руси говорили, что самое главное сегодня — молиться за почивших родственников, а также быть при деле. Также необходимо попросить прощения у близких.

Прощеное воскресенье или Авдотья Весновка: что можно и нельзя делать 14 марта

Фото: azbyka.ru, ТАСС / Савостьянов Сергей, /Кузьмиченок Василий, /Федосенко Наталия, /Алеев Егор, /Геодакян Артем

Традиционно 14 марта наши предки чтили память Евдокии Илиопольской. В народе этот день называли праздником Авдотьи Весновки. Считалось, что эта святая хранит ключи от весенних вод и может повлиять на будущий урожай. Поэтому на Руси советовали хорошенько помолиться сегодня прежде, чем начинать посевы.

В 2021 году Прощеное воскресенье придется на последний день Масленичной недели — 14 марта, когда все православные могут исполнить богоугодное дело, попросив у близких прощения, и, главное, отпустить все свои обиды. Прощеное воскресенье занимает особенное место в церковном православном календаре. В этот день верующим нужно простить своих обидчиков, и с чистой душой и мыслями войти в период Великого поста.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье:

  • Во-первых, в этот священный праздник строго-настрого запрещается употреблять спиртное. Это говорит о неуважении к усопшим родственникам.
  • Во-вторых, нежелательно конфликтовать, ругаться и даже повышать голос — можно привлечь несчастье в дом, нельзя ругаться бранными словами и обманывать.
  • В-третьих, под запретом любые шумные веселья и праздное время препровождение. Лучше — помолиться и заняться домашними делами.
  • В-четвертых, сегодня не стоит строить планы — реализовать их вряд ли удастся.

Что нужно делать 14 марта?

Несмотря на то, что на Авдотью Весновку бессмысленно мечтать о прекрасном, пойти и приобрести что-нибудь полезное для дома будет прекрасной идеей. Даже самые крупные покупки сегодня окупятся с лихвой.

Кроме того, в этот праздник стоит уделить внимание бездомным животным. Предки считали, если покормить живность или даже забрать к себе домой — к долгой и счастливой жизни без материальных проблем.

Сегодня стоит принести искренние извинения близким.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно есть блины на Масленицу, чтобы привлечь счастье и достаток. Для каждого дня праздничной недели необходима особенная форма блинов, утверждает астролог Алена Никольская.

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Прощеное воскресенье или Авдотья Весновка: что можно и нельзя делать 14 м...

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