Пока ровесники выдают морщины и пигментные пятна за «природную красоту», народная артистка РСФСР Надежда Бабкина молча ходит к дорогостоящим косметологам и хвастается изумительной кожей. В свои 70 лет певица выглядит даже лучше, чем в 45, отмечают фанаты. Конечно, такая похвала, ей особо приятна.

Однако среди комментаторов, в том числе и звездных коллег, встречаются те, кого искренне раздражают регулярные «подтяжки» певицы.

«На кого похожа стала? Вся изрезанная!»

«Ужас какой, лицо все перетянуто!»

«Не боитесь так часто ложиться под нож?!» — то и дело обращаются они к звезде.

Устав оправдываться, Бабкина раз и навсегда разрешила спор, объяснив, что дело не в ее привычках или внешнем виде, а в российском менталитете.

ТАСС / Терещенко Михаил

«Прекрасно отношусь к пластической хирургии! Весь Запад на этом стоит, у нас же просто какое-то дикое общество: обязательно надо по этому поводу судить-рядить! Да, существуют определенные риски, но, <…>, по-моему, все зависит от того, к кому ты попадешь. Это как музыка: в чьих руках инструмент, так он и зазвучит», — иронично подметила Надежда Гиоргиевна.

Народная артистка напомнила, что секрет ее красоты не только в очумелых ручках пластических хирургов, но, прежде всего, в образе жизни. Так, например, звезда не может представить и недели без инфракрасной бани и жестких корректирующих массажей. Ведь уход за телом тоже необходим!

«А для лица мне нравится процедура Биожени. Этот аппарат — французское изобретение — быстро приводит кожу в тонус. Мезотерапию бы сделала, она здорово питает влагой, но нет времени. После нее на коже остаются следы — пупырышки, будто тебя покусали. Как с таким лицом сниматься? Вот и не делаю. А вообще, самое главное для красоты — это сон. Я хронически хочу спать», — призналась Бабкина в интервью WomanHit.

Instagram @ngbabkina

Ранее 5-tv.ru показал редкое фото Надежды Бабкиной без макияжа.