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«Отличный фотошоп»: фанаты раскритиковали «помолодевшую» Бабкину в избытке ретуши

, 23:33 | Игорь Рязов 68

Некоторые поклонники певицы считают, что ее «свежий» образ — заслуга правильного макияжа.

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Фото, видео: Instagram @ngbabkina

Певица Надежда Бабкина выложила на своей странице в Instagram фото, на котором выглядит сильно помолодевшей. Одни фанаты делают ей комплименты, а другие — заподозрили в использовании фоторедактора.

«Освежила образ <…> Как вам?» — подписала снимок Бабкина.

Instagram @ngbabkina

Фото вызвало неоднозначную реакцию в сети, отмечает «Экономика сегодня». Часть пользователей называют секретом «молодости» певицы обработку фото, а кто-то — пластические операции.

«На кого похожа стала? Вся изрезанная»;

«Все, конечно, отретушировано»;

«Отличный фотошоп»;

«Да, фотошоп может изменить лицо до неузнаваемости», — написали подписчики.

Фанаты Надежды Бабкиной предполагают, что певица помолодела из-за новой любви, а также желают всем выглядеть в 69 лет так же, как она.

«Не узнать вообще. Наверное, влюбилась, глаза светятся»;

«Дай бог всем так выглядеть в элегантном образе»;

«Как же идет прическа, как же грамотно сделан макияж, как все гармонично. Куколка», — отметили поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежду Бабкину за неестественную красоту пристыдила блогер Лена Миро. По ее мнению, певица выглядит гораздо моложе своего возраста из-за пластики и фотошопа.

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