Как чувствуют себя мужчины в отношениях с женщинами разных знаков зодиака

У каждого человека есть свои достоинства и недостатки. Эти черты личности, как правило, лучше всех известны самым близким людям, например родителям, друзьям детства или вторым половинкам. В частности, ваш молодой человек сможет рассказать о вас даже больше, чем вы сами знаете о себе. Астрологи уверены, что знаки зодиака также отражают основные черты характера и при помощи этих знаний можно предположить, что мужчины чувствуют во время отношений с женщинами разных знаков зодиака.

Овен

Представительницы этого знака создают вокруг себя настоящую феерию страстей. Девушки-Овны — экстраверты, они обожают шумные компании и веселье. Такие дамы искренние и честные. Доверие и прямота в отношениях –важные ориентиры для Овнов, поэтому любая ложь может вмиг разрушить даже сильные чувства. Иногда мужчин утомляет чрезмерная активность Овнов, а их стремление говорить правду в лицо часто может ранить.

Телец

Сдержанная и скромная девушка-Телец не сразу впускает мужчину в свой внутренний мир. Некоторых эта замкнутость может оттолкнуть, но оно и к лучшему, зачем девушкам-Тельцам человек не готовый принять их такими, какие они есть? Упорство и трудолюбие представительниц данного знака зодиака равно достойно как похвалы, так и порицания. Может статься, что девушки-Тельцы будут слишком загружены работой, чтобы уделить немного времени супругу. Кроме того, стремление этого знака зодиака держать все под контролем нередко делает его властным.

Близнецы

Этот знак зодиака славится своим легким характером и непринужденностью в общении. Такая девушка шутя покоряет сердца многих мужчин, с ней всегда интересно. Однако при этом у представительниц данного знака зодиака часто меняется настроение, что может раздражать склонных к более стабильному поведению мужчин.

Рак

Лучше всего подходят на роли жен. Хозяйственные, спокойные и мудрые — чем не капитанши хрупкой лодки отношений среди бурь семейного быта? При этом, представительницы данного знака зодиака иногда бывают очень скрытными, а за их показной невозмутимостью может скрываться и ревность, и сомнения в вашей любви. Мужчинам следует чаще делать хрупким девушкам-Ракам комплименты и признаваться им в любви. При этом следует помнить, обиженная женщина водного знака зодиака будет очень мстительной и обретет неведанную ранее силу.

Лев

Прирожденные лидеры, которые очень любят публичное внимание. Такая девушка обожает посещать вечеринки и быть душой компании. Для нее характерно постоянное нахождение в обществе, встречи с друзьями и порой неспособность услышать о нуждах партнера, если они не входят в ее собственные планы. Однако при этом девушки-Львы очень верны и смогут оказать необходимую поддержку в самые тяжелые времена.

Дева

Практичная, сдержанная Дева везде стремится достичь идеала. С ней часто бывает нелегко, например, она может устроить ссору из-за носков, разбросанных по полу — так как очень любит порядок и системность. При этом представительницы данного знака зодиака очень практичны, стараются принимать обдуманные решения и всегда рады помочь вам советом. Мужчин привлекает в Девах прежде всего их глубокий ум и хозяйственность.

Весы

Жизнерадостные и влюбчивые Весы принесут своему избраннику немало приятных впечатлений. Эти девушки будут дорожить вашим вниманием и будут счастливы от любого подарка, сделанного от чистого сердца. Такая девушка любит веселые компании и совместные прогулки. Однако, иногда Весы неприятно поражают избранника — они далеки от практичности, частенько ленятся и иногда чересчур сомневаются по всяким мелочам.

Скорпион

Активные, целеустремленные, яркие, а помимо всего этого — у дам-Скорпионов отменное чувство юмора, которое помогает им налаживать контакты с окружающими. Но при этом такие женщины злопамятны, мстительны и иногда бывают эгоистичны. Мужчине не всегда легко продолжать отношения со Скорпионами, однако если им удастся найти к своим дамам правильный подход — эти женщины сделают их невероятно счастливыми.

Стрелец

Свободолюбивые девушки, что является одновременно их плюсом и минусом. Плюс в том, что мужчина может когда и сколько угодно встречаться с друзьями и проводить свой досуг отдельно, если ему захочется, без лишних драм и истерик. Однако и сама девушка-Стрелец может точно также решать с кем, когда и как ей встречаться. Она будет яростно отстаивать право на личное пространство, поэтому некоторым особо привязанным поклонникам будет с ней сложно.

Козерог

Терпеливые и преданные, а еще очень добрые женщины-Козероги являются мечтой многих представителей сильного пола. Однако необходимо сперва заслужить честь называться избранником такой женщины. Она приготовит поклоннику массу тестовых условий и заданий, где сможет поближе рассмотреть, что он из себя представляет. Но взамен эта женщина будет невероятно безбашенной и устроит вам кучу незабываемых приключений.

Водолей

Экстраординарная личность. Она поразит своего поклонника яркой индивидуальностью и необычными поступками. Эта девушка любит мистические истории и долгие беседы, да и сама она является отличным собеседником. Не каждый мужчина способен долго находится с оригинальной женщиной- Водолеем, особенно с ней не понравится тем, кто больше любит домашний уют и железобетонную стабильность.

Рыбы

Очень одухотворенные и интересные личности. Мужчин поражает не столько завораживающая бездна в их глазах, сколько глубина души. В начале отношений они кажутся хрупкими и слабыми, их хочется защитить и никуда не отпускать, однако в момент ссоры женщины-Рыбы могут проявить свою темную сторону — они станут жестокими и хладнокровными. Кроме того, они умелые манипуляторы и постигли в этом искусстве таких высот, что избранник Рыб может долго не догадываться, что его мыслями и поступками управляют.