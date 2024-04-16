Сексолог и психолог рассказала, почему люди прибегают к удовлетворению своих потребностей таким способом.

Нехватка сексуальной жизни у людей приводит к началу использования секс-игрушек для полного удовлетворения своих потребностей. По словам сексолога и психолога Александры Миллер, они способствуют поддержанию либидо на нормальном уровне. Но есть ли негативные последствия?

Почему люди прибегают к использованию секс игрушек

«У многих не хватает секса, или они не получают его в должной мере, даже будучи в отношениях или женатым людьми. То есть, казалось бы, не надо ходить искать себе партнера. Вот он — у себя под боком. Но, тем не менее, сексуальная жизнь не удовлетворяет. Поэтому люди прибегают к помощи различных сексуальных игрушек, которые могут каким-то образом сделать так, чтобы либидо все-таки не угасло. Потому что за ненадобностью, когда мы не занимаемся сексом в том количестве, в котором есть потребность организма, ненужная какая-то функция „отпадает“, и люди потом теряют желание заниматься сексом», — сказала эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Насколько распространено использование секс-игрушек

В современном обществе достаточно часто встречается проблема неудовлетворенности сексуальной жизнью. Это может быть вызвано нехваткой интима или наличием травмы сексуального характера. Человек перестает хотеть реальных отношений и переходит к таким способам удовлетворения.

«В Японии переходят на секс-куклы. Есть даже публичные дома, в которых обслуживают именно такие — не живые женщины. Все банально просто: если человек неудовлетворен в сексуальной сфере — он начинает покупать игрушки. Это проще, это быстрее. Удовлетворение человек получает без эмоциональной привязки. Особенно те, кто имел травматический опыт в отношениях», — отмечает специалист.

Является ли подобный опыт сексуальным отклонением

Данный способ сексуального удовлетворения не является отклонением, если это не выходит за личные или социальные рамки.

Однако бывают ситуации, когда мысли об удовлетворении с помощью различных предметов становятся навязчивыми и даже опасными для здоровья.

Желание удовлетворить себя необычными предметами личной гигиены или продуктами питания способно не только причинить себе физическую боль, но и в привычку, без которой будет уже невозможно расслабиться или уснуть.

«Какие-нибудь электрические зубные щетки, после которых можно попасть в больницу с травмами кожных покровов или еще чего-то такого. Какие-нибудь овощи, которые человек порезал себе не в салат, а пустил по другому назначению и тоже оказался в больнице. Вот это, конечно, уже отклонение. Когда у человека навязчивая демонстрация, он не может не расслабиться без этого, он не может уснуть», — объясняет сексолог.

Кто пользуется необычными секс-игрушками

Помимо всем известного внешнего вида, секс-игрушки могут выглядеть совершенно по-разному. Они способны принимать форму фруктов, овощей и даже абсолютно отвлеченных предметов, например, танка или пивной банки.

Подобный ход маркетологов и дизайнеров не пользуется широкой популярностью. Использование таких аксессуаров в практике встречается редко. В большинстве случаев такие игрушки имеются у пар с обширным «арсеналом» подобных вещиц.

«Я думаю, что это просто банальный дизайн и маркетинг такого плана. Мне кажется, это всегда было. Кто-то вообще коллекционирует эти всякие секс-игрушки. Многие пары вообще скупают все на свете, даже не особо используют. Им просто нравится, чтобы это было в арсенале, скажем так. А уже будут они использовать или нет — другой вопрос. Главное, что они купили такой интересный девайс. Им весело, интересно», — подчеркивает Александра Миллер.

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