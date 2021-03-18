«Не берет ни „Крот“, ни водка»: Жорин о полежавшем в гробу Алибасове

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 249

Звездный адвокат прокомментировал выходку Виктории Бони, которая в образе ведьмы легла в гроб на дне рождения дочери.

Фото, видео: Depositphotos / Kzenon; 5-tv.ru

Адвокат Сергей Жорин назвал лежание в гробу хорошей приметой и залогом долголетия. Так он прокомментировал поступок телеведущей и бывшей участницы «Дома-2» Виктории Бони, которая на дне рождения дочери Анджелины легла в бутафорский гроб.

Жорин привел в пример продюсера Бари Алибасова, который ранее тоже ложился в гроб и даже организовал целые похороны самого себя, зато теперь его не берут никакие напасти.

«Уже прошло больше десяти лет, как Бари Алибасов срежиссировал свои собственные похороны, лег в гроб — его даже отвозили в крематорий — и написал завещание, где указал, кому что достанется. С тех пор Бари словно стал Кощеем Бессмертным: его не берет ни „Крот“, ни водка, ни психиатрическая больница. Поэтому с уверенностью можно сказать, что это, может быть, даже и хорошая примета», — заявил звездный адвокат в беседе с 5-tv.ru.

Instagram @victoriabonya

Как ранее сообщал 5-tv.ru, звезда «Дома-2» Виктория Боня предстала в образе ведьмы и легла в гроб на дне рождения своей дочери Анджелины, организованном как вечеринка в стиле «Хэллоуин». Позднее звезда призналась, что для нее лечь в гроб — это просто игра.

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