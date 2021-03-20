Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 марта

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал, что общий фон недели с 22 по 28 марта 2021 года будет очень положительным. Этот период будет отмечен повышенной трудоспособностью всех знаков зодиака и особой дальновидностью, которая поможет идеально спланировать недалекое будущее. Кроме того, у некоторых может проявиться склонность к любовным увлечениям.

Следует опасаться излишней прямолинейности в словах, избегайте резких фраз и выражений. Импульсивность, язвительность и раздражительность будут быстро приводить к конфликтам.

Овен — гороскоп

Овнам предстоит позитивная энергичная неделя. У вас будет очень много сил, повысятся пробивные способности и стремление проявить себя, быть лучше других. Воспользуйтесь этим, чтобы достичь успеха и решить свои задачи. Эти энергии, однако, не слишком подходят для дел, требующих тонкости или компромисса.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы на предстоящей неделе смогут не спеша обдумать все свои дела, подвести итоги и построить планы на будущее. Ваш мозг будет работать точно и эффективно. Неделя хороша для умственной работы, переговоров, аналитики.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов проснется огромное количество энергии, которую захочется направить на обсуждения и споры, а также на поездки и перемещения. Эти энергии будут активно требовать реализации. Неделя хороша для начала новых проектов, настойчивой и напористой деятельности. Избегайте, однако, конфликтов и ссор, склонность к которым тоже может проявиться.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков это будет очень вдумчивая неделя. Вам хорошо удастся понять мотивы окружающих людей, свои собственные чувства и состояния, а также суть ваших взаимоотношений. Неделя хороша для общения с окружающими, особенно в этом вам поможет интуиция. Также хорошо будет удаваться умственная работа.

Лев — гороскоп на неделю

Избыток позитивной энергии будет толкать Львов на новые свершения. Захочется ярче проявить себя, показать свои лидерские качества. Это поможет вам завоевать авторитет в глазах окружающих. Также вы будете очень продуктивны, особенно в тех делах, где требуется настойчивость и энергичность.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя напряженная. Особенно опасна для вас будет придирчивость в словах. Неаккуратно оброненная фраза может задеть собеседника и привести к конфликту. Раздражительность, а порой и агрессивность будут мешать спокойно общаться с окружающими.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя позитивная. Вы будете более уверенны в себе, чем обычно, и вам будет легче решиться на важные действия. Это подходящее время для новых начинаний. Если вы хотели стартовать какое-то дело или проект — не откладывайте, а займитесь этим прямо сейчас.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов ожидается особое усиление проницательности и интуиции. Вы как бы видите вещи и людей насквозь. Это поможет проанализировать ситуацию и принять верные решения. А также вы будете способны влиять на окружающих с помощью магнетической силы ваших слов.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя напряженная. Прежде всего обострится склонность к конфликтам с окружающими, неготовность слышать их доводы, желание быть во всём первым и правым, доказать своё превосходство. Вам желательно избегать важных обсуждений, спорных вопросов, которые будут легко перерастать в конфликт. На предстоящей неделе ваши способности к анализу и переговорам будут значительно снижены.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов отличное время, чтобы тщательно обдумать происходящее, посмотреть, все ли идет в соответствии с планами, которые вы строили ранее. Сейчас хороший момент, чтобы внести коррективы в ваши планы. Вы мыслите четко, ясно, объективно. Неделя хороша для умственной работы и анализа.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя положительная. Прилив сил и решительности помогут вам начать новые дела либо успешно двинуть вперед текущие проекты. Энергии недели идеально подходят для дел, требующих активности и настойчивости. Очень кстати будут занятия спортом, а также любое другое применение избыточных сил.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб на предстоящей неделе могут посетить обиды и разочарования. Казалось бы безобидные разговоры могут неожиданно приводить к ссорам. Повысятся ваши чувствительность и обидчивость. У вас может обостриться чувство, что вы жертва, а весь мир ополчился на вас. В то же время, вам будет проще, чем обычно, доносить свои чувства и переживания до окружающих.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на весну для всех знаков зодиака от Василисы Володиной.