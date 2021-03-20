«Не остается ничего другого»: Тимати заявил о закрытии «Холостяка»

Рэпер Тимати закрывает шоу «Холостяк». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Извините. Я вынужден закрыть проект „Холостяк“», — написал исполнитель.

В сопроводительном ролике Тимати пояснил, что принял решение после того, как первый же выпуск восьмого сезона «Холостяка» с его участием получил массу негативных и откровенно хейтерских откликов в соцсетях, причем преимущественно от представительниц прекрасного пола.

«Я очень рад, что спустя восемь лет вы, наконец, узнали о существовании такого формата на российском телевидении <…> Если вас и ваши чувства так сильно оскорбляет данный формат, и вы считаете его неприемлемым, мне не остается ничего другого, как попросить у вас прощения. Извините, что таким холостяцким форматом я мог задеть столько чувств, привлечь столько вашего внимания», — с иронией высказался исполнитель.

Тимати добавил, что не остается ничего другого, как просто взять и удалить с YouTube первый выпуск шоу «Холостяк» с его участием. В сторис он опубликовал кадры прощальной фотосессии с участницами шоу.

Instagram @timatiofficial

Поклонников программы исполнитель столь же иронично призвал не расстраиваться по поводу закрытия шоу, так как они все равно уже «рассекретили финал». По всей видимости, Тимати имел в виду слухи о том, что победительницей шоу и его избранницей стала модель Мария Вебер. Фанаты рассмотрели их на совместных кадрах с отдыха на Мальдивах и подняли волну возмущения по поводу того, что финал шоу «слили», едва оно началось.

Ранее звезды интернета и телевидения подвергли критике шоу «Холостяк», впервые усмотрев в нем спустя восемь лет с выхода первого сезона признаки неуважительного отношения к женщинам. Так, телеведущая Региона Тодоренко написала в соцсети, что на шоу девушек «осматривают как лошадей», а актриса Анна Хилькевич назвала участие в проекте «адски дискомфортным и унизительным».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие отношения на самом деле связывают Тимати и участницу шоу «Холостяк» Марию Вебер, с которой их вместе заметили на Мальдивах, где проходит серфинг-проект рэпера 13 Surfing Department.