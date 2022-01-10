АНТИТОП-5: что категорически нельзя носить женщинам после 40 лет
От некоторых нарядов в определенном возрасте стоит отказаться.
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После 40 лет женщинам стоит быть особенно осмотрительным со своим гардеробом. Даже если фигура позволяет, а от любимых вещей отказываться не хочется, некоторые наряды становятся неуместными.
Леопардовый принт
Первое правило для женщин старше 40-ка — забыть навсегда про леопардовый принт. Для многих он является синонимом безвкусицы, даже дорогие предметы гардероба такого цвета вызывают ощущение неудачницы в годах. Однотонная же одежда никогда так не подведет.
Ультра-мини
Короткие юбки (особенно кожаные!) с годами становятся женщине не к лицу. Пусть ваши ноги достойны того, чтобы из показать, но женщина 40+ в мини-юбке многим кажется смешной. Вместо этого лучше подчеркнуть фигуру юбкой-карандаш или длинной юбкой без пышного подола.
Облегающие наряды
Плотно обтягивающая одежда не рекомендуется для женщин среднего возраста. Не все могут похвастаться тонкой талией, но и стройным представительницам слабого пола стилисты рекомендуют выбирать элегантные вещи прямого кроя.
Расклешенные джинсы
Мода на джинсы-клеш уходит и снова возвращается — раз за разом. Но в любом возрасте они хорошо сидят только на некоторых типах фигуры. А если женщине за 40, то со стороны она кажется образчиком отсутствия вкуса, пишет женский портал Ivona.
Крупные аксессуары
Массивные украшения — браслеты, бусы, медальоны, броши, серьги — рекомендуются молодым девушкам. А после 40-ка женщинам советуют выбирать что-то простое, лаконичное и элегантное.
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