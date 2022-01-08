Обнаженные фото и измены принца Уильяма: пять скандалов в жизни Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон — образец женственности и целомудрия. Она всегда добра и приветлива с окружающими, ее непоколебимый характер позволяет ей одновременно воспитывать троих детей и исполнять королевские обязанности. Однако и в биографии этой безупречной женщины есть темные пятна.

Нарушение этикета на свадьбе

В 2011 году состоялась долгожданная свадьба Принца Уильяма и Кейт Миддлтон. За восемь лет отношений пара смогла пережить расставание, но даже это не смогло сломить их союз. Однако сама церемония прошла не так идеально, как хотелось бы. Дело в том, что королевская особа забыла сделать реверанс, чтобы поприветствовать королеву.

Мода, не подобающая знати

Хоть в Великобритании герцогиня Кембриджская и считается иконой стиля, но королевская семья далеко не всегда одобряет наряды Миддлтон. Часто критике подвергаются глубокие декольте и пикантные разрезы у платьев. Но, несмотря на замечания королевы, она все равно придерживается привычного гардероба. Пышные наряды королевской особы тоже несколько раз подводили жену принца Уильяма. Из-за сильного ветра они задирались, давая общественности повод сравнить герцогиню с Мэрилин Монро.

Обнаженные фотографии

В 2012 году во время отдыха во Франции папарацци запечатлели Миддлтон загорающей топлес. Французское издание опубликовало фотографии в ближайшем выпуске, на что королевская семья ответила судебным иском по причине «нарушения права на личное пространство». Судебные разбирательства продолжались шесть лет и закончились победой Короны. Французы признали, что данные снимки — это вмешательство в личную жизнь. К слову, в Англии существует негласный запрет на журналистское преследование королевских особ. Введен он был после трагической смерти принцессы Дианы.

Измены принца Уильяма

О ветреной натуре принца Уильяма давно ходят слухи. В 2009 году отношения члена монаршей семьи с женой подверглись серьезному испытанию: по мнению автора книги о Кейт Миддлтон, когда супруги разошлись, чтобы поразмыслить над своими отношениями, наследник британской короны пошел в клуб и флиртовал с некой девушкой.

Большой резонанс вызвала история 2017 года. Тогда Уильям на несколько недель оставил свою супругу и уехал в Швейцарию вместе с друзьями. Все бы ничего, но, по слухам, компанию принцу составили девушки, пишет StarHit.ru.

Однако чаще всего ему приписывают роман с моделью Софи Тейлор. Якобы они вместе провели несколько ночей. Ни Уильям, ни Миддлтон эти слухи не комментируют.

Конфликт с Меган Маркл

В 2019 году Меган Маркл не захотела жить в Кенсингтонском дворце. Она с принцом Гарри поселились в поместье Фрогмор в Виндзоре. Вскоре стало известно, что наследники престола впервые за долгое время отметят Рождество отдельно друг от друга. Поклонники знатной семьи стали предполагать, что причина кроется в отношениях королевских жен.

Со временем они снова стали появляться вместе на публике и поддерживать хорошие отношения, однако источник, приближенный к королевской семье, сообщил, что это фикция.

«С учетом того, как испортились их отношения в последнее время, но демонстрировать обоюдную неприязнь на Рождество было бы слишком. Королева бы этого не допустила», — отметил источник.

После отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий, отношения между членами семьи, по сообщению инсайдера, стали налаживаться в лучшую сторону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям подарил на Рождество своим детям и Кейт Миддлтон.