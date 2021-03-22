Роскошь и наглость: чем владеет задержанный губернатор Пензенской области

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В собственности главы региона и его семьи оказался скандальный коттедж, тысячи квадратных метров земли вокруг, включая территорию городской стоматологии.

Роскошь и наглость: чем владеет задержанный губернатор Пензенской области

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

Крупный коррупционный скандал разгорелся в Пензенской области. По подозрению в получении взятки задержан глава региона Иван Белозерцев.

Обыски прошли в кабинете чиновника, и у него дома. Задержаны также и заместители губернатора. В деле очень много громких имен и крупных госконтрактов.

Губернатор подозревается в том, что обеспечивал группе компаний «БИОТЭК» конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов. Предметом этих контрактов были услуги по приемке, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, закупаемых за счет бюджетных средств.

Вместе с Белозерцевым в камере оказался и глава группы компаний «БИОТЭК». Бывший сенатор, в прошлом зять и продюсер Николая Баскова, Борис Шпигель. В общей сложности задержаны шесть человек. Проведены десятки обысков. В том числе и в личном имении губернатора Пензенской области.

Это, к слову, тот самый скандальный коттедж, который обсуждала вся страна. Просто потому, что глава региона, по всей видимости, решил что и законы может устанавливать свои собственные. А потому, как считают активисты, просто захватил часть дороги и построил забор. Чтобы организовать себе парковку.

Впрочем, это лишь то, что видно невооруженным глазом. Куда больше остается в тени. Вся земля вокруг дома губернатора, которая раньше была муниципальной, теперь принадлежит его семье. Тысячи квадратных метров. В том числе территория городской стоматологической поликлиники. Да и самое здание поликлиники в кадастре записано на сыновей Белозерцева.

Список объектов недвижимости, которыми владеет жена губернатора еще длиннее. В то же время, те, за кого должен отвечать глава региона, мягко говоря, испытывают трудности с жилплощадью. В домах, построенных по программе переселения из ветхого жилья, кому-то достались коморки всего шесть квадратных метров площадью.

Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Егора Кильдибекова.

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