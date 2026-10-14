Аномальный мороз до -30 градусов: синоптик назвал три региона России

Синоптик Шувалов: аномальные морозы наблюдаются в Якутии и на Чукотке

Аномальные морозы установились в Якутии, Магаданской области и на Чукотке. Местами температура понизится до -30 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что в отдельных населенных пунктах температура упадет до минус 20, 25 и 27 градусов. Уже были зафиксированы аномальные холода и столбик термометра показывал -30 градусов, пояснил Шувалов.

Он указал на ожидаемое понижение температуры до минус 6 градусов в таких городах России, как Томск и Красноярск, а также на севере Иркутской области.

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