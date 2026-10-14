Аномальный мороз до -30 градусов: синоптик назвал три региона России

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 12 0

Где в России уже ударили аномальные холода, а где только ожидается похолодание.

В каких регионах России наблюдается аномальный мороз сегодня

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Тема:
Погода

Синоптик Шувалов: аномальные морозы наблюдаются в Якутии и на Чукотке

Аномальные морозы установились в Якутии, Магаданской области и на Чукотке. Местами температура понизится до -30 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что в отдельных населенных пунктах температура упадет до минус 20, 25 и 27 градусов. Уже были зафиксированы аномальные холода и столбик термометра показывал -30 градусов, пояснил Шувалов.

Он указал на ожидаемое понижение температуры до минус 6 градусов в таких городах России, как Томск и Красноярск, а также на севере Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о недавних сложных погодных условиях во Владивостоке: 13 октября город накрыл мощный ливень, были огромные пробки, по многих улицам невозможно было проехать, в том числе и из-за гигантских луж. Водой были залиты низменные участки и подземные переходы. Из-за разбушевавшейся стихии школьников приморской столицы перевели на свободное посещение.

Также в материале 5-tv.ru приведены советы специалистов, как осенью правильно одеваться многослойно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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