«Не могу с этим бороться»: Самойлова призналась в проблемах с питанием

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 30 0

Модель пожалела о своем предыдущем решении набрать массу.

Почему Самойлова набрала лишний вес

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Оксана Самойлова рассказала о наборе веса из-за стресса

Блогер Оксана Самойлова посетовала на свои лишние килограммы и назвала их причину — сильный стресс. Своими переживаниями она поделилась в своем профиле в социальных сетях.

Летом модель решила изменить свои параметры — «бедра пошире, грудь побольше, и все остальное» — и набрать массу. Но впоследствии Оксана пожалела об этом — отметка на весах достигла 62 килограммов, при ее обычном весе в 56-58 килограммов.

Бизнесвумен села на диету — но стресс сделал свое дело, и она начала много есть.

«Малейшая мысль о том, что мне не надо есть, что я на диете, просто сводит меня с ума. Я хочу есть 24/7. Бесконечно. И я ем, я не могу с этим никак бороться», — призналась Самойлова.

Она сравнила свое нынешнее состояние с тем, что было раньше: стресс способствовал похудению, а сейчас модель постоянно хочет кушать.

«Сейчас у меня колоссальнейший уровень стресса в жизни. Я хочу есть бесконечно. Просто бесконечно. Ну и я ем, естественно», — поделилась Оксана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как блогера посещали суицидальные мысли — от непоправимого ее останавливает наличие четверых детей.

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