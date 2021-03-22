Почему Прохор Шаляпин поставил на паузу отношения с миллионершей из Канады?

Прохор Шаляпин вышел в свет с новой спутницей! Неужели роман с миллионершей из Канады окончен? Правда ли, что артист передумал жениться? Почему его иностранная невеста отказывается приезжать в Россию? И как певец очаровывает женщин? Обо всем этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На одном из недавних мероприятий Прохор Шаляпин появился в компании эффектной брюнетки. Они весело болтали, мило улыбались. И кажется, наслаждались обществом друг друга. Но как же миллионерша из Канады? Получается, эти отношения не выдержали испытания разлукой?

Полтора года назад СМИ облетела новость о романе российского певца и канадской бизнесвумен Татьяна Дэвис.

«Она хочет, чтобы я переехал к ней. У нее там все хорошо. Дом в Беверли-Хиллз, дом в Оттаве», — рассказал артист.

Они отдыхали на роскошных курортах, обедали в элитных ресторанах. Женщина осыпала кавалера дорогими подарками. Дело шло к свадьбе. Но Прохор не смог бросить Родину. Решил, что канадский менталитет ему совсем не близок.

«Они там доносы пишут друг на друга без конца. И улыбаются при этом. У нас если ненавидим друг друга с соседями, так в лицо покроем друг друга матом. А там нет. Там: ехсuse me, hello», — поделился музыкант.

Артист пытался уговорить любимую приехать к нему в Россию. Но женщина испугалась!

«У них реально там ходит миф, что у нас здесь медведи гуляют. А она была в Москве последний раз в конце 80-х», — ужаснулся артист.

Потом случилась пандемия. И влюбленным пришлось строить любовь на расстоянии. Татьяна погрузилась в работу, а Прохор — в объятия бывшей супруги.

«Конечно, я за традиционные тактильные ощущения, мне тоже нужны. Но у меня здесь есть Копенкина, она меня гладит», — разоткровенничался Прохор Шаляпин.

Он также проводил время с балериной Анастасией Волочковой.

«У Насти все хорошо. Активная половая жизнь и ей завидуют многие женщины, у которых этой половой жизни нет», — заявил певец.

И с предыдущей пассией Анной Калашниковой.

«Я хорошо отношусь к изменам. Главное, предохраняйтесь, а измены, ну такие, на стороне где-то там чуть-чуть, иногда там стресс снять можно», — считает Шаляпин.

А недавно и вовсе заявил: жениться в ближайшее время не планирует. Сейчас другие заботы.

«У меня небольшой перерыв. От свадеб, от шоу уже голова болит. Сейчас я пою народные песни, хожу занимаюсь спортом, молюсь», — признался певец.

Но, оказалось, роман по видеосвязи продолжается. Татьяна и Прохор по-прежнему вместе. Они все также общаются через экран компьютера. И, по мнению Шаляпина, именно это залог счастливых отношений!

«Никто никому не треплет нервы, созваниваемся по видеосвязи, только признаемся друг другу в любви. Все самое хорошее», — уверен Шаляпин.

Пока любимая далеко, компанию артисту на светских раутах составляет его психолог.

«Он любимец женщин — все его желают, всем он снится. Все его хотят. А он хочет только ко мне на прием. Вот такая несправедливость», — считает Светлана Прель.

Певец делится: Светлана помогла ему справиться с внутренними комплексами и снова поверить в себя.

«Сексуальная беспомощность, депрессивное состояние, но я его вывела. Это можно заметить по его пиджачку», — рассказала Прель.

А что касается бывших возлюбленных, так Прохор не виноват, что женщины всех возрастов буквально сами бросаются ему на шею.

«Ну потому что я самый лучший Я самый, наверное, добрый, самый талантливый. Видят во мне целомудрие, доброту, чистоту, неиспорченность», — предположил музыкант.

Певец признается: он, конечно, тот еще дамский угодник. Но несмотря на ветреный нрав, Прохор мечтает о семье. И надеется, что они с Татьяной все-таки смогут найти компромисс и найдут способ воссоединиться. Главное, решить, в какой это будет стране.