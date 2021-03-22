Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина призналась, что развод со спортсменом дался ей нелегко, так как она боялась его агрессии. По ее словам, когда бывший муж забирал из дома свои вещи, она с детьми находилась в отъезде, в Сочи, а потом, когда он еще раз приехал в их дом за забытыми кроссовками, его сопровождала внушительная охрана.

«В следующий раз мы увиделись с ним 7 февраля. Он мне сказал, что забыл пару кроссовок. Приехал с пятью охранниками. Со мной тоже были два охранника, так как я его боялась. Он не абьюзер, не тиран, он — психопат!» — заявила Казьмина в «Прямом эфире» Андрея Малахова.

По словам экс-супруги футболиста, Аршавин полностью сломал ей жизнь, а сейчас его мать пытается выжить ее с детьми из дома, где они живут. Женщину не останавливает даже то, что бывшая невестка сейчас тяжело больна. Казьмина добавила, что даже выплат алиментов на их общую со спортсменом дочь Есению ей пришлось добиваться через суд, так как мирно с ним договориться не удалось.

Кроме того выяснилось, что при расставании Аршавин забрал у бывшей жены накопленные за несколько лет деньги, о чем рассказал ее старший сын Алексей.

«Однажды пришел в банк в Санкт-Петербурге, открыл мамину ячейку и забрал все деньги. Было две ячейки, в которых лежали их совместные деньги. Ничего не мешало ему это сделать», — сказал сын Казьминой от предыдущего брака с предпринимателем Алексеем Казьминым.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, врач-иммунолог прокомментировала ситуацию с состоянием бывшей жены футболиста Андрея Аршавина, у которой произошел некроз носа.