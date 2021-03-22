Экс-супруга Аршавина показала шокирующие последствия некроза носа (18+)

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина, страдающая от некроза носа, решилась показать как она выглядит сейчас. Шокирующие кадры из больницы, где находится Казьмина, продемонстрировал в анонсе своей программы «Прямой эфир» телеведущий Андрей Малахов.

Мать экс-супруги Аршавина Наталья Сарычева рассказала, что аутоиммунный некроз лобной пазухи у ее дочери диагностировали в апреле–мае прошлого года, причем заболевание развивалось стремительно.

«Я сама доктор, но я никогда в жизни некроза носа не видела, и чтобы вот так быстро развивалось заболевание. Мало того, ЛОР сказал, что видит это впервые», — призналась мать Казьминой.

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Женщина также рассказала, что Казьмину прооперировали в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова, однако теперь ей требуется еще пластическая операция.

«Операция была очень сложная. Все вычистили, удалили, это привело к разрушению наружного носа, сейчас ей нужна пластическая операция», — пояснила Сарычева.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в последнее время бывшую жену Аршавина Алису Казьмину буквально преследуют несчастья. Сначала у нее диагностировали тяжелое аутоиммунное заболевание, обезобразившее ее лицо, потом она попала в клинику с острым панкреатитом, проведя четыре дня в коме. Сейчас же она снова находится в больнице, где лечится от коронавируса.