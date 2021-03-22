Телеведущая Лера Кудрявцева попала в реанимацию

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Алиса Маркова
Срочная новость 1 978

Светскую львицу экстренно увезли в больницу со съемочной площадки.

Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева попала в реанимацию. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Светскую львицу экстренно увезли в больницу со съемочной площадки.

Как сообщила Кудрявцева, перед госпитализацией она находилась на съемках шоу «Секрет на миллион».

«Испугалась я прилично», — написала телеведущая.

Она добавила, что причину ухудшения ее состояния сейчас выясняют врачи.

Как сообщал 5-tv.ru, в начале 2021 года Лера Кудрявцева с маленькой дочерью заразились коронавирусом. Вскоре после выздоровления телеведущая попала в больницу из-за перелома крестца. Какое-то время она передвигалась в инвалидной коляске.

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