Названа предварительная причина ЧП с Ту-22М3 под Калугой

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 591

В результате происшествия погибли трое пилотов, включая командира полка.

Названа предварительная причина ЧП с Ту-22М3 под Калугой

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Предварительной причиной нештатного срабатывания кресел катапультирования стала неисправность в сети управления. Об этом сообщили 5-tv.ru источники близкие к информации о произошедшем.

Предположительно, из-за нее сработала именно командирская кнопка катапультирования, которая позволяет экстренно эвакуировать из боевой машины сразу весь экипаж.

«23 марта 2021 года в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью», — прокомментировали инцидент в Минобороны.

Также в ведомстве добавили, что окончательные причины установит специальная комиссия ВКС России, которая уже выехала на место ЧП.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, одному пилоту удалось выжить.

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