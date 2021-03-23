Названы имена членов экипажа бомбардировщика Ту-22M3

Авиационное происшествие с бомбардировщиком Ту-22М3 классифицируется как катастрофа. Об этом говорится в официальном сообщении ВКС России. В результате нештатного срабатывания систем катапультирования в воздушном судне днем во вторник, 23 марта, погибли трое военных.

Также стал известен состав экипажа.

Командир воздушного судна, заместитель командира авиационной эскадрильи майор Александр Скворцов;

летчик-инструктор, командир полка полковник Вадим Белослюдцев;

штурман корабля, штурман полка, майор Султанов Денис Дамирович;

штурман-инструктор, штурман-инспектор 43 ЦБП и ПЛС, подполковник Александр Подсобляев.

В результате ЧП только одному из них удалось выжить, так как к моменту произошедшего, он уже успел пристегнуться.

Кроме того стало известно, как произошла трагедия. Во время подготовки к полету, после запуска вспомогательной силовой установки и при работе с оборудованием кабины, командир воздушного судна включил на панели все автоматы рычагом пакетного переключателя. При этом сработала система принудительного покидания экипажа по штатной схеме.

При срабатывании этой системы произошел сброс крышек фонарей и выброс трех членов экипажа. Механизмы катапультных кресел сработали штатно, отделение членов экипажа и ввод в действие спасательных парашютов произошел штатно, но из-за отсутствия условий безопасного покидания бомбардировщика Ту-22М3, купола парашютов не успели наполниться. Три члена экипажа погибли при падении на бетонную поверхность стоянки самолетов.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ эксперта об особенностях систем катапультирования в российских военных самолетах. Нештатное срабатывание в кабине бомбардировщика Ту22-М3 на аэродроме под Калугой привело к гибели троих пилотов. Пристегнутые ремни безопасности спасли жизнь четвертого летчика.