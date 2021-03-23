Эксперт об особенностях систем катапультирования в российских военных самолетах

Для более полного понимания причин произошедшей под Калугой трагедии с экипажем ракетоносца-бомбардировщика Ту22-М3 необходимо четко знать, какое именно катапультное кресло стояло в салоне. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил военный эксперт, директор музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

«В отношении внештатной ситуации сказать сложно. Потому что неизвестно, какие там кресла стоят. Например, кресла К36ДМ, которые стоят на многих современных истребителях, оно позволяет катапультироваться на высоте „ноль“. То есть на земле возникает нештатная ситуация, кресло срабатывает, происходит катапультирование, летчик приземляется и как правило в большинстве случаев он продолжает дальнейшие полеты после обязательного осмотра в госпитале», — пояснил эксперт.

Он добавил, что катапультные кресла старой модификации не обеспечивали спасения летчиков при катапультировании с земли. Кнутов напомнил, что модификация Ту22-М3 стоит на вооружении с 80-х годов прошлого столетия и считается достаточно современным. Однако, эксперт не может с уверенностью заявить, что в данном случае кресла были заменены на новые. При этом он подчеркнул, что если все же они не менялись, то данный трагический случай заставляет задуматься об обязательно замене.

«Аналогичный случай когда-то произошел с Су-25. Самолет загорелся. Летчик катапультировался, и кресло спасло ему жизнь. К36ДМ спасало жизнь неоднократно», — заявил Юрий Кнутов.

К-36ДМ считается одним из лучших и самых надежных в мире. Эксперт напомнил, что в свое время его приобрели для себя американцы и полностью скопировали, адаптировав для своих самолетов. Также Кнутов добавил, что в настоящее время есть еще более современные версии.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате нештатного срабатывания катапультных кресел в салоне Ту22-М3 погибли три человека, включая командира полка, полковника Вадима Белослюдцева. Одному пилоту удалось выжить, так как в момент ЧП он успел, в отличие от своих товарищей, пристегнуться.