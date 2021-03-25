Видео задержания участвовавшего в нападении на 6-ю роту соратника Басаева

Силами подразделений ФСБ и ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу по подозрению в причастности к нападению 29 февраля 2000 года на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роды Псковской дивизии ВДВ задержан еще один член банды Шамиля Басаева. Тогда на высоте 776 погибли 84 десантника.

В ближайшее время Герману Арбинину будет предъявлено обвинение, после чего, предполагается, что он отправится под стражу. Мужчине вменяется несколько уголовных статей — вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих, участие в бандформировании.

Расследование уголовного дела о нападении на 6-ю роту 21 год назад продолжается.